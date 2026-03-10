Ile Maurice: Le Dr Aumeer nommé «Fellow of the Royal College of Physicians» à Dublin

Une nouvelle étape vient marquer la carrière du Dr Farhad Aumeer. Le vendredi 6 mars, le gynécologue s'est vu décerner le titre de Fellow of the Royal College of Physicians à Dublin, en Irlande. Il est désormais fellow de deux Royal Colleges distincts, ayant auparavant été admis comme Fellow of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Ces titres sont attribués à des médecins dont l'expertise et la contribution à la profession sont reconnues par leurs pairs à l'échelle internationale.

Pour le Dr Aumeer, cette nouvelle distinction représente un moment marquant dans un parcours professionnel qui s'étend sur plus de trois décennies. «C'est une étape importante dans ma carrière et un honneur que le collège accorde avec beaucoup de soin et de fierté.»

Lors de la Journée internationale des droits des femmes, il a tenu à dédier cette reconnaissance à celles qui sont au coeur de son engagement professionnel : «Je dédie cette distinction à toutes mes patientes, ici comme à l'étranger.» Malgré ces honneurs, son ambition demeure intacte. «Mon enthousiasme pour accomplir encore davantage est toujours là et le ciel reste la limite.» Interrogé, non sans une pointe d'ironie, sur le fait que son palmarès ne se soit pas traduit par une nomination à la tête du ministère de la Santé, le Dr Aumeer répond avec philosophie : «Seul le Premier ministre détient cette prérogative. Nul n'est prophète en son pays.

J'apporte mon soutien au ministère quand c'est nécessaire. Je fais des propositions et je critique quand il le faut, même si cela dérange certains. Mon expérience me guide pour répondre aux sollicitations presque tous les jours d'opinions que me demandent les Mauriciens et amis de la profession, et parfois certains décideurs du pouvoir.»

