Cameroun: Scandale au conseil régional du sud - La gestion d'emmanuel mvé elemva dans le viseur de l'état

Cinq ans de mandature et des millions de francs CFA dont personne ne retrouve la trace. À Ebolowa, l'ancien président du Conseil régional du Sud, Emmanuel Mvé Elemva, fait l'objet d'un rapport accablant transmis au gouvernement. La fin de règne de l'ex-capitaine des Lions vire au cauchemar judiciaire.

Un rapport du gouverneur qui fait trembler l'ancienne équipe

Le document circule dans les hautes sphères de l'administration depuis plusieurs semaines. Une correspondance officielle du Gouverneur de la région du Sud, Félix Nguele Nguele, a été adressée au Ministre de la Décentralisation et du Développement local (Mindevel). Selon des sources proches du dossier, ce rapport de tutelle met en lumière des irrégularités graves commises durant la mandature 2020-2025. La gestion d'Emmanuel Mvé Elemva, ancien footballeur international devenu baron politique, serait qualifiée de "peu orthodoxe" par les services de contrôle.

Les zones d'ombre d'une gestion contestée

Au coeur des soupçons, plusieurs pratiques interrogent les enquêteurs. Des marchés publics auraient été conclus sans couverture financière préalable, laissant à la nouvelle équipe une ardoise conséquente. Les fonds destinés au fonctionnement de l'institution présentent des tensions de trésorerie inexpliquées. Certains projets de développement régional se sont retrouvés paralysés faute de liquidités. Le rapport exhumerait également de vieux dossiers polémiques, notamment le scandale des "rideaux en or" qui avait défrayé la chronique en 2022. À l'époque, des acquisitions somptuaires pour les bureaux du Conseil avaient suscité la colère des contribuables.

Les racines d'une éviction qui n'a pas surpris les initiés

Lorsque les conseillers régionaux ont écarté Emmanuel Mvé Elemva en décembre 2025, beaucoup y ont vu un simple rééquilibrage politique. La vérité est plus crue. Ce vote sanction traduisait un ras-le-bol profond face à l'opacité de la gestion sortante. Les élus ont bravé les consignes du parti pour porter à la tête de l'institution Éric Gervais Ndo, signant ainsi une défiance rare dans le paysage politique camerounais. Le rapport du gouverneur vient aujourd'hui donner une légitimité technique à ce qui ressemblait alors à une rébellion politique.

La décentralisation mise à l'épreuve

Le fonctionnement du Conseil régional obéit à des règles précises encadrées par le code général des collectivités territoriales décentralisées. Le président de l'institution dispose d'une large autonomie dans l'exécution du budget. Mais cette liberté s'accompagne de contrôles a posteriori exercés par le gouverneur et les services déconcentrés de l'État. Dans le cas du Sud, ces mécanismes de surveillance ont révélé leurs limites. La gestion du Conseil régional du Sud semble avoir fonctionné en circuit fermé pendant cinq ans, jusqu'à ce que la tutelle décide de sortir les dossiers des placards.

Les conséquences d'un scandale aux multiples ramifications

À court terme, la nouvelle équipe dirigée par Éric Gervais Ndo doit faire face à un héritage empoisonné. Les dettes laissées par l'ancienne mandature paralysent l'action publique et compromettent les projets de développement prévus pour 2026. Les fonctionnaires et les prestataires impayés commencent à manifester leur mécontentement. À long terme, si le ministère valide les conclusions du rapport, l'affaire pourrait prendre une tournure judiciaire. Les enquêteurs du Contrôle Supérieur de l'État ou de la Chambre des Comptes pourraient débarquer à Ebolowa pour une vérification approfondie des écritures comptables. L'ancien capitaine des Lions, figure respectée du sport camerounais, verrait alors sa réputation définitivement entachée.

Le prix de la confiance brisée

La décentralisation était censée rapprocher les décisions des citoyens et garantir une gestion plus transparente des deniers publics. L'affaire du Conseil régional du Sud montre le chemin qui reste à parcourir. Les populations du Sud attendent des routes, des écoles, des centres de santé. Au lieu de cela, elles découvrent que des millions ont peut-être été détournés pendant que leurs villages restaient sans électricité. La question qui taraude désormais les esprits à Ebolowa est simple : combien de temps encore les responsabilités politiques protéger ont-elles ceux que les faits accablent ?