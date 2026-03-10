Cameroun: La nuit du luxe insolent - Le raffinement camerounais séduit la haute-savoie

La 9e édition de La Nuit du Luxe Insolent a tenu toutes ses promesses ce week-end à Thonon-les-Bains, confirmant une fois encore son statut d'événement phare dédié à l'élégance et à la culture camerounaise en Europe.

Sous l'impulsion du couple Siso, initiateur de ce concept unique, la Haute-Savoie s'impose désormais comme un véritable carrefour du raffinement africain et de la convivialité.

Venus des quatre coins d'Europe, les mélomanes et amateurs de soirées d'exception ont répondu présents à ce rendez-vous devenu incontournable. Décor millimétré, mise en scène soignée, et sortie des bouteilles orchestrée comme un rituel : chaque détail a contribué à sublimer cette nuit pas comme les autres.

Côté scène, la soirée a démarré sur une note prometteuse avec la radieuse Bebe Ayie, avant que Fadila Le Sorcier ne fasse vibrer le dancefloor d'une énergie contagieuse. L'apothéose fut atteinte lorsque le doyen André-Marie Tala, légende vivante de la musique camerounaise, a envoûté le public de sa voix et de ses mélodies intemporelles.

Sous la supervision rigoureuse du manager Guy Metang, l'événement s'est déroulé sans fausse note, dans une ambiance festive et chaleureuse.

La ville de Perrignier a ainsi vécu une nuit exceptionnelle, entre prestige, émotions et partage.

Fidèles à leur engagement philanthropique, le couple Siso a également rappelé son soutien aux personnes en situation de handicap en Afrique, particulièrement au Cameroun, un geste qui donne à cette fête une dimension profondément humaine.

Une soirée inoubliable qui s'est clôturée dans la joie et l'euphorie, avec un seul mot sur toutes les lèvres : vivement la 10e édition, le 6 mars 2027 !