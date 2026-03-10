Cameroun: La femme Sawa à l'honneur à Cachan - Entre tradition, culture et engagement

10 Mars 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Hilaire Sopie

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars 2026, la communauté SAWA a marqué l'événement d'une façon toute particulière. Un groupe de femmes SAWA, réunies sous le nom évocateur « Les Amazones », s'est retrouvé à Cachan, en région parisienne, pour une journée placée sous le signe de la communion, de la culture et du partage autour d'un thème central : « Droit, Justice, Actions pour toutes les femmes ».

Au-delà de la commémoration mondiale, cette rencontre a mis en lumière la place essentielle de la femme dans le NGONDO, grande institution culturelle et spirituelle du peuple SAWA.

En effet, au coeur des traditions, la femme y occupe un rôle fondamental. Lors de la fabrication symbolique de la pirogue du NGONDO, ce sont les femmes qui choisissent l'écorce et le tronc de l'arbre, éléments fondateurs de l'embarcation sacrée. De même, les jupettes en paille portées lors des danses rituelles sont tissées de leurs mains expertes, perpetuant ainsi un savoir-faire ancestral.

Pendant la cérémonie, plusieurs interventions ont souligné le rôle central de la femme SAWA dans la transmission des valeurs, la stabilité du foyer et la préservation de l'identité culturelle. Dans le bolo ba jengu, espace sacré où repose le vase traditionnel, la présence féminine est toujours au centre, un symbole fort de vie, d'unité et d'énergie spirituelle.

La journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale et festive autour d'une réception aux saveurs exotiques, témoignant de la richesse et de la diversité du patrimoine culinaire SAWA. Un moment d'échange et de retrouvailles qui a célébré, avec émotion et fierté, la force et la dignité de la femme SAWA d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

