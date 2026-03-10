Maroc: Pour Benicio del Toro, nommé aux Oscars - 'Une bataille après l'autre' a du 'coeur'

"Il y a beaucoup de moi" dans ce rôle de Sensei Sergio St Carlos, dit Benicio del Toro à propos de ce karatéka au grand coeur qu'il incarne dans "Une Bataille après l'autre", une interprétation qui lui a valu d'être nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

L'acteur portoricain apporte une touche de calme au thriller politique et explosif de Paul Thomas Anderson, dans lequel suprémacistes blancs et révolutionnaires d'extrême gauche s'affrontent avec, en toile de fond, des rafles contre les migrants.

Les scènes de Benicio del Toro contrastent avec celles de Leonardo DiCaprio qui joue Bob Ferguson, un ancien militant accro au cannabis rattrapé par son passé de rebelle, qui part à la recherche de sa fille disparue, incarnée par Chase Infiniti.

L'acteur de 59 ans admet avoir été surpris par l'engouement suscité par son rôle, alors qu'il n'apparaît qu'une quinzaine de minutes à l'écran.

"Ça fait du bien, mais ça peut aussi mettre un petit peu mal à l'aise", a-t-il confié lors d'une interview sur Zoom. "J'en suis fier."

"Une bataille après l'autre", qui compte 13 nominations aux Oscars, est le favori pour gagner la catégorie du meilleur film.

"J'ai beaucoup aimé le film et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de potentiel", a déclaré Benicio del Toro, même si, selon lui, ses partenaires à l'écran sont "les vrais protagonistes" de l'histoire.

Peut-être son personnage apporte-t-il "un peu d'espoir" dans un "film aussi sombre", admet-il.

Défense des opprimés

Benicio del Toro étudiait le commerce en Californie, quand il a abandonné ses études pour se lancer dans une carrière d'acteur.

Après quelques petits rôles à la télévision et au cinéma et une apparition dans un clip de Madonna, il rencontre le succès avec "The Usual Suspects" en 1995.

Il a remporté en 2001 l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Traffic" de Steven Soderbergh, dans lequel il incarne un policier mexicain à la frontière qui tente de rester intègre dans la guerre contre les cartels.

Benicio del Toro est nommé une deuxième fois aux Oscars en 2004 pour "21 grammes", de Alejandro Gonzalez Inarritu.

L'acteur, qui a travaillé avec plusieurs grands réalisateurs, dont Denis Villeneuve, dit avoir été immédiatement séduit par "Une Bataille après l'autre", qui lui a offert l'occasion de travailler une deuxième fois avec Paul Thomas Anderson, après "Inherent Vice" (2014).

Selon lui, le réalisateur crée "un environnement très propice à la créativité et à la collaboration".

Paul Thomas Anderson lui a demandé s'il accepterait de jouer le rôle d'un professeur de karaté et lui a envoyé une photo de tigre... vêtu d'un kimono.

Mais le personnage de Sensei Sergio St Carlos a évolué, devenant un homme aidant Bob Ferguson à retrouver sa fille à "un défenseur des opprimés, un protecteur de ces migrants en quête du rêve américain", selon Benicio del Toro.

Dans une scène du film, Sergio présente Bob Ferguson à sa famille ainsi qu'à des migrants qu'il cache chez lui.

Un passage auquel l'acteur a été "très sensible". "J'ai pensé qu'il fallait traiter ce sujet avec humanité, avec respect", confie celui qui se dit heureux que son travail ait été récompensé, pour ce que le personnage représente.

"Il y a du coeur là-dedans... Je pense que c'est pour cela que les gens ont été attirés par Sensei."

Sont nommés dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle Sean Penn, partenaire de Benicio del Toro à l'écran, Stellan Skarsgard ("Valeur sentimentale"), Jacob Elordi ("Frankenstein") et Delroy Lindo ("Sinners").