Maroc: La belle remontada du WAC

Le Wydad de Casablanca s'est imposé sur la pelouse de l'Union de Touarga par 4 buts à 3 au terme d'un match au scénario hitchcockien, dimanche au stade Al-Madina pour le compte de la 15e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Les locaux ont assommé leurs hôtes grâce aux réalisations de Mohamed Amine Essahel (14e), NasreddineMoustaghfir (16e) et Fouad Zahouani (54e).

Wissam Ben Yedder (43e) avait, entretemps, réduit le score en faveur des Rouges, avant que Walid Sabbar (78e), Hamza Hannouri (90+4e), Sallah Moussaddaq (90+6), ne renversent la situation.

Le club casablancais a été réduit à dix joueurs après l'expulsion de Walid Nassi à la 84e minute.

Dans l'autre match de la soirée, la Renaissance de Berkane s'est imposée à domicile sur le Difaa d'El Jadida, par 2 buts à 1.

Younes El Kaabi (53e) et Mounir Chouiar (86e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que Romuald Dacosta (83e) a marqué pour le club doukkali.

Le bal de cette manche, marquant la fin de la phase aller, a été entamé vendredi par la programmation de deux rencontres qui ont tourné à l'avantage du CODM et du FUS, tombeurs respectivement de l'IRT (1-0) et l'USYM (3-1).

Samedi, le Raja a conforté, même si c'est provisoirement, sa place en haut du tableau en disposant par 2 à 0 sur l'Olympique de Safi, bon dernier. Sur ce même score, le MAS s'est imposé en déplacement sur Olympique Dchira, au moment la RCAZ a stoppé l'élan de l'AS FAR, match soldé sur un nul blanc.

Quant au Kawkab de Marrakech, il a battu le Hassania d'Agadir sur le score étriqué de 2 à 1.

Divers

Botola Pro D2

Voici les résultats de la 18èmejournée de la Botola Pro D2 de football :

SM-MCO : 1-3

RAC-CAK : 0-1

CJBG-SCCM : 0-0

WAF-JSS : 1-2

A.Tiznit-KAC : 2-1

USMO-RBM : 3-0

US Bejaâd-JSM : 0-0

MAT-WST : 1-1

Classement

1-MAT : 32 pts

2-WST : 30 pts

3-A.Tiznit : 28 pts

MCO : 28 pts

JSM : 28 pts

6-JSS : 26 pts

SCCM : 26 pts

8-US Bejaâd : 24 pts

9-WAF : 23 pts

CAK : 23 pts

11-USMO : 21 pts

12-KAC : 20 pts

SM : 20 pts

14 : CJBG : 17 pts

15-RBM : 14 pts

16- RAC : 13 pts

Ligue des champions

Ci-dessous le programme des matches aller, prévus ce soir, du tour des huitièmes de finale de la Ligue des champions UEFA :

Mardi à 17h45

Galatasaray-Liverpool

Mardi à 20h00

Atalanta-Bayern Munich

Atletico Madrid-Tottenham

Newcastle-Bayern Munich