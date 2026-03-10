Maroc: La belle remontada du WAC

Le Wydad de Casablanca s'est imposé sur la pelouse de l'Union de Touarga par 4 buts à 3 au terme d'un match au scénario hitchcockien, dimanche au stade Al-Madina pour le compte de la 15e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.
Les locaux ont assommé leurs hôtes grâce aux réalisations de Mohamed Amine Essahel (14e), NasreddineMoustaghfir (16e) et Fouad Zahouani (54e).
Wissam Ben Yedder (43e) avait, entretemps, réduit le score en faveur des Rouges, avant que Walid Sabbar (78e), Hamza Hannouri (90+4e), Sallah Moussaddaq (90+6), ne renversent la situation.
Le club casablancais a été réduit à dix joueurs après l'expulsion de Walid Nassi à la 84e minute.
Dans l'autre match de la soirée, la Renaissance de Berkane s'est imposée à domicile sur le Difaa d'El Jadida, par 2 buts à 1.
Younes El Kaabi (53e) et Mounir Chouiar (86e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que Romuald Dacosta (83e) a marqué pour le club doukkali.
Le bal de cette manche, marquant la fin de la phase aller, a été entamé vendredi par la programmation de deux rencontres qui ont tourné à l'avantage du CODM et du FUS, tombeurs respectivement de l'IRT (1-0) et l'USYM (3-1).
Samedi, le Raja a conforté, même si c'est provisoirement, sa place en haut du tableau en disposant par 2 à 0 sur l'Olympique de Safi, bon dernier. Sur ce même score, le MAS s'est imposé en déplacement sur Olympique Dchira, au moment la RCAZ a stoppé l'élan de l'AS FAR, match soldé sur un nul blanc.
Quant au Kawkab de Marrakech, il a battu le Hassania d'Agadir sur le score étriqué de 2 à 1.
Botola Pro D2
Voici les résultats de la 18èmejournée de la Botola Pro D2 de football :
SM-MCO : 1-3
RAC-CAK : 0-1
CJBG-SCCM : 0-0
WAF-JSS : 1-2
A.Tiznit-KAC : 2-1
USMO-RBM : 3-0
US Bejaâd-JSM : 0-0
MAT-WST : 1-1
Classement
1-MAT : 32 pts
2-WST : 30 pts
3-A.Tiznit : 28 pts
MCO : 28 pts
JSM : 28 pts
6-JSS : 26 pts
SCCM : 26 pts
8-US Bejaâd : 24 pts
9-WAF : 23 pts
CAK : 23 pts
11-USMO : 21 pts
12-KAC : 20 pts
SM : 20 pts
14 : CJBG : 17 pts
15-RBM : 14 pts
16- RAC : 13 pts
Ligue des champions
Ci-dessous le programme des matches aller, prévus ce soir, du tour des huitièmes de finale de la Ligue des champions UEFA :
Mardi à 17h45
Galatasaray-Liverpool
Mardi à 20h00
Atalanta-Bayern Munich
Atletico Madrid-Tottenham
Newcastle-Bayern Munich