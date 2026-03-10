Maroc: Ligue des champions - Le PSG chasse les Blues et Real-City en hit des huitièmes

Le PSG, tenant du titre, face aux Blues de Chelsea en forme de revanche de la finale du Mondial des clubs 2025, et l'énorme choc Real Madrid - Manchester City sont les deux plus grosses affiches des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, prévues ce mercredi.

Arsenal, leader de Premier League et premier de la phase de Ligue, affronte le Bayer Leverkusen qui s'est extirpé du barrage face à l'Olympiakos.

Le champion d'Europe, moins impérial cette saison, aura à coeur d'effacer sa défaite face aux Blues l'été dernier au MetLife Stadium dans le New Jersey (3-0) qui l'avait empêché de glaner la première édition de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule aux Etats-Unis, le seul trophée ayant échappé à sa razzia en 2025.

Remis d'une douleur au mollet, le Ballon d'Or parisien Ousmane Dembélé ne sera pas de trop au Parc des Princes pour défier Chelsea, 5e de Premier League qui a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée sur son banc de Liam Rosenior, venu de Strasbourg, après un début de saison très poussif sous les ordres d'Enzo Maresca.

Le PSG, battu par Monaco en championnat le week-end dernier à domicile (3-1) et qui ne parvient pas à décrocher Lens au classement de Ligue 1, doit prendre un départ canon mercredi sur sa pelouse avant de se rendre la semaine prochaine à Stamford Bridge, l'antre des Londoniens pour le huitième retour.

"On est habitués, les champions c'est nous dans cette compétition, les problèmes sont pour les autres équipes qui jouent contre nous", a estimé Luis Enrique, l'entraîneur parisien, malgré les pépins physiques de ses joueurs qui plombent l'actuel exercice du PSG.

Real-City sans Mbappé

Pas épargné par les blessures non plus, celle de sa star Kylian Mbappé en premier lieu, le Real Madrid, détenteur du record de titres en Ligue des champions (15), affronte le Manchester City de Pep Guardiola pour la cinquième saison consécutive en matches à élimination directe en Ligue des champions.

Le capitaine de l'équipe de France, diminué par une lésion au ligament externe du genou gauche depuis fin 2025 et absent des terrains depuis le barrage retour face à Benfica le 25 février, a repris l'entraînement à l'écart du groupe, mais est d'ores et déjà forfait pour la première manche face à City.

Aux Citizens, qui sont pour le moment largement distancés par Arsenal dans la course au titre en Angleterre, d'en profiter.

Le dernier huitième mercredi oppose deux équipes que l'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition: le Sporting Portugal, qualifié directement parmi les huit meilleures équipes de la phase de ligue, face au petit Poucet norvégien Bodo/Glimt, brillant tombeur en barrage de l'Inter Milan, finaliste du tournoi l'an passé.

Programme

Mercredi à 17h45

Bayer Leverkusen-Arsenal

Mercredi à 20h00

Bodo/Glimt-Sporting

PSG-Chelsea

Real Madrid-Manchester City