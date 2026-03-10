Afrique: La deuxième édition de Miss Littérature Sénégal officiellement lancée

La deuxième édition de Miss Littérature Sénégal, un concours qui met à l'honneur la « beauté intelligente » à travers la passion pour les livres et l'écriture est officiellement lancée.Destinée aux jeunes Sénégalaises âgées de 18 à 24 ans, cette compétition s'adresse particulièrement à celles qui entretiennent une relation privilégiée avec la littérature, qu'il s'agisse de lecture ou de création littéraire.

Les organisateurs entendent ainsi offrir un espace d'expression et de valorisation aux jeunes talents passionnés par l'univers des lettres.

Pour participer, les candidates doivent être de nationalité sénégalaise et soumettre un dossier de candidature en ligne. Celui-ci doit notamment comporter une vidéo d'une minute trente dans laquelle elles se présentent et expliquent leur rapport à la littérature.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mars 2026, tandis que la grande finale de cette deuxième édition est prévue le 14 novembre 2026.

La lauréate de cette édition aura l'opportunité de représenter le Sénégal lors de la compétition continentale prévue au Bénin en 2027.