Sénégal: Le journaliste Abdou Diouf Junior s'est éteint

Abdou Diouf Junior est décédé ce mardi à la suite d'un malaise. L'information a été confirmée par ses anciens collègues du Groupe Futurs Médias. Originaire de Ndiaganiao, l'homme de médias laisse derrière lui le souvenir d'un professionnel engagé, passionné par les questions liées aux ressources extractives.

Réalisateur et animateur de l'émission ECOREX sur la RFM, il s'était imposé comme une référence dans le traitement des questions économiques liées aux mines, au pétrole, au gaz et aux énergies. En 2022, après onze années passées au sein du Groupe Futurs Médias, il avait décidé de quitter le groupe pour s'engager dans d'autres défis professionnels.

Spécialiste reconnu du secteur extractif, il avait notamment travaillé entre 2022 et 2024 à Grande Côte Operations (GCO), une entreprise minière majeure au Sénégal, filiale du groupe français Eramet, spécialisée dans l'exploitation et la valorisation des sables minéralisés, notamment le zircon et l'ilménite, le long de la côte atlantique. Il y occupait des fonctions au sein du département communication.

Par la suite, il avait rejoint le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines du Sénégal en qualité de coordonnateur de la communication.

Un défenseur de la transparence dans les industries extractives

Au-delà de ses fonctions institutionnelles, Abdou Diouf Junior était également président de Association des Journalistes pour la Transparence dans les Ressources Extractives et la Préservation de l'Environnement (AJTREPE). À travers cette organisation, il militait pour une meilleure transparence dans la gestion des ressources naturelles et pour la protection de l'environnement.

Il était aussi le fondateur de Africa Petromine, une plateforme médiatique indépendante basée au Sénégal, spécialisée dans le journalisme de données et l'analyse des secteurs extractifs. Le média publiait régulièrement des analyses sur les rapports de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), ainsi que sur les performances des grands projets gaziers et pétroliers du pays, notamment Sangomar oil field et Greater Tortue Ahmeyim project.

Ses confrères décrivent un homme pieux, humble et profondément engagé dans son métier, animé par la volonté de rendre accessibles au public les enjeux liés aux ressources naturelles. Son décès constitue une perte pour la presse sénégalaise et pour tous ceux qui œuvrent en faveur de la transparence dans les industries extractives.