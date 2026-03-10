Sénégal: Cap Skirring - Comment la Gendarmerie a déjoué un cambriolage visant une usine de boissons

Les unités de la Légion de gendarmerie de Ziguinchor ont mis en échec une tentative de cambriolage dans la nuit du 1er au 2 mars 2026 à Cap Skirring, dans le sud du Sénégal, a indiqué la Gendarmerie nationale.

Selon la même source, l'intervention fait suite à un appel d'urgence signalant un cambriolage en cours au sein des installations de l'entreprise Sodeca - La Casamançaise, spécialisée dans la fabrication de boissons.

Alertées, les unités de gendarmerie stationnées dans la localité ont immédiatement déployé un dispositif de contrôle et d'interception autour du site de l'usine. La rapidité de l'intervention a permis de surprendre les présumés malfaiteurs et d'éviter tout préjudice matériel ou atteinte à l'outil de production, précise la gendarmerie.

Le bouclage de la zone où les suspects s'étaient retranchés, suivi de son investissement par les forces de sécurité, a conduit à l'interpellation de cinq individus. Ces derniers se trouvaient à bord d'un véhicule de marque Peugeot 308.

Les fouilles effectuées ont permis la saisie d'un fusil de chasse avec quatre munitions de calibre 12 mm, d'une machette, de dix téléphones portables, ainsi que des vêtements qui auraient été portés lors du braquage. Les gendarmes ont également découvert seize billets de 50 euros et une somme de 100 000 francs CFA.

Les cinq personnes arrêtées ont été mises à la disposition des autorités judiciaires compétentes pour les besoins de l'enquête.