Sénégal: UGB de Saint-Louis - Nuit de tensions entre étudiants et forces de l'ordre

La nuit du lundi au mardi a été marquée par des tensions à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis où des étudiants ont fait face aux forces de l'ordre. A l'origine du mouvement d'humeur, une décision du Crous relative à la fermeture des restaurants universitaires après les mots d'ordre de « Journée Sans Ticket » (JST).

Des échauffourées ont éclaté dans la nuit du lundi au mardi sur le campus de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, opposant des étudiants aux forces de l'ordre. Ces incidents surviennent dans un contexte de désaccord entre la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) et la direction du Centre régional des oeuvres universitaires sociales (Crous). Dans un communiqué daté du 9 mars, le Crous annonce la fermeture temporaire des restaurants universitaires à la suite d'un mot d'ordre de « Journée Sans Ticket » décrété par les étudiants.

« Désormais, après chaque mot d'ordre de Journées Sans Tickets (JST), les restaurants universitaires seront fermés immédiatement sans préavis ni communiqué », indique la note signée par le directeur, Dr Babacar Diop. Une décision vivement critiquée par la CESL qui dénonce « un bras de fer » engagé par les autorités universitaires avec les étudiants. L'organisation estime que cette mesure est particulièrement difficile à supporter dans un contexte déjà marqué par le retrait d'ayants-droits des états de paiement et en pleine période de Ramadan et de Carême.

Durcissant le ton, la coordination étudiante annonce que le Directeur général du CROUS sera désormais considéré comme persona non grata dans l'enceinte de l'Université Gaston Berger, tout en appelant les autorités à privilégier le dialogue pour apaiser la situation.

