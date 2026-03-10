Sénégal: UGB de Saint-Louis - Nuit de tensions entre étudiants et forces de l'ordre

10 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

La nuit du lundi au mardi a été marquée par des tensions à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis où des étudiants ont fait face aux forces de l'ordre. A l'origine du mouvement d'humeur, une décision du Crous relative à la fermeture des restaurants universitaires après les mots d'ordre de « Journée Sans Ticket » (JST).

Des échauffourées ont éclaté dans la nuit du lundi au mardi sur le campus de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, opposant des étudiants aux forces de l'ordre. Ces incidents surviennent dans un contexte de désaccord entre la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) et la direction du Centre régional des oeuvres universitaires sociales (Crous). Dans un communiqué daté du 9 mars, le Crous annonce la fermeture temporaire des restaurants universitaires à la suite d'un mot d'ordre de « Journée Sans Ticket » décrété par les étudiants.

« Désormais, après chaque mot d'ordre de Journées Sans Tickets (JST), les restaurants universitaires seront fermés immédiatement sans préavis ni communiqué », indique la note signée par le directeur, Dr Babacar Diop. Une décision vivement critiquée par la CESL qui dénonce « un bras de fer » engagé par les autorités universitaires avec les étudiants. L'organisation estime que cette mesure est particulièrement difficile à supporter dans un contexte déjà marqué par le retrait d'ayants-droits des états de paiement et en pleine période de Ramadan et de Carême.

Durcissant le ton, la coordination étudiante annonce que le Directeur général du CROUS sera désormais considéré comme persona non grata dans l'enceinte de l'Université Gaston Berger, tout en appelant les autorités à privilégier le dialogue pour apaiser la situation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.