Cote d'Ivoire: Médiateur de la République - Gaoussou Touré succède à Adama Toungara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a signé le mardi 10 mars 2026, un décret portant nomination de Gaoussou Touré au poste de Médiateur de la République. L'annonce a été faite à Abidjan par la secrétaire générale de la présidence, Masséré Touré-Koné. Selon le communiqué officiel, l'ancien ministre-gouverneur succède à Adama Toungara, appelé à d'autres fonctions.

Institution clé de la gouvernance administrative, le Médiateur de la République est chargé de favoriser le règlement à l'amiable des différends entre l'administration publique et les citoyens, contribuant ainsi au renforcement du dialogue institutionnel et de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire.

Figure bien connue du paysage politique ivoirien, Gaoussou Touré voit ainsi son parcours institutionnel consacré par cette nomination. Originaire d'Odienné, il s'est imposé au fil des années comme l'un des cadres influents du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Sa carrière gouvernementale a notamment été marquée par son passage au ministère des Transports, où il a occupé plusieurs années la fonction de ministre. Durant son mandat, il a participé à la mise en oeuvre de réformes destinées à moderniser le secteur, notamment en matière de régulation et de sécurité routière.

Après son passage au gouvernement, Gaoussou Touré a été nommé gouverneur du District autonome du Denguélé, dans le nord-ouest du pays. À ce poste stratégique, il a piloté plusieurs initiatives liées au développement local, à la promotion des infrastructures et au renforcement de la cohésion sociale dans cette région frontalière.

Cette expérience territoriale et administrative constitue un atout important pour les missions qui l'attendent à la tête du Médiateur de la République. En prenant les rênes de l'institution, Gaoussou Touré succède à Adama Toungara, qui a dirigé le Médiateur de la République durant plusieurs années et contribué à renforcer son rôle dans la promotion du dialogue entre l'administration et les populations.

Sa nomination intervient dans un contexte où les attentes restent fortes en matière de médiation institutionnelle, de règlement des litiges administratifs et de rapprochement entre l'État et les citoyens. Fort de son expérience politique et administrative, le nouveau Médiateur de la République est désormais appelé à poursuivre cette mission d'écoute, de régulation et de cohésion au service de la gouvernance publique en Côte d'Ivoire.