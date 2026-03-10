Afrique: Foire commerciale intra-africaine 2027 - Le Nigeria s'apprête à accueillir 100 000 acteurs économiques

Le Nigeria réaffirme son engagement en faveur de l'intégration économique africaine. Le pays a officiellement signé, le 9 mars 2026 à Lagos, l'accord pour accueillir la cinquième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF2027), l'un des plus grands rendez-vous économiques du continent.

Prévu du 5 au 11 novembre 2027, cet événement d'envergure réunira gouvernements, investisseurs, entreprises et institutions financières autour des opportunités d'affaires en Afrique. Les organisateurs ambitionnent de générer plus de 50 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements, avec la participation attendue de 100 000 visiteurs, 2 500 exposants et plus de 100 pays.

La cérémonie de signature s'est déroulée dans la métropole économique de Lagos, en présence de plusieurs personnalités africaines de premier plan, dont l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF2027. Pour lui, accueillir la foire dans cette ville revêt une portée symbolique forte, Lagos ayant abrité en 1980 l'adoption du Plan d'action de Lagos pour l'industrialisation et l'autonomie économique de l'Afrique.

Placée sous le thème « Global Africa, Smart Trade : From Market Access to Market Power », l'IATF2027 proposera un programme riche comprenant des expositions commerciales, des forums d'investissement liés à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), des rencontres B2B et B2G, ainsi que des initiatives dédiées à la jeunesse, à l'innovation et à l'économie créative africaine.

Pour la ministre nigériane de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Dr Jumoke Oduwole, cet événement constitue une opportunité majeure pour accélérer l'intégration commerciale africaine et renforcer la transformation économique du continent.

Depuis sa création en 2018 par Afreximbank, la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, la Foire commerciale intra-africaine s'est imposée comme la principale plateforme de promotion du commerce et de l'investissement sur le continent. Les quatre premières éditions ont déjà généré plus de 167 milliards de dollars d'accords commerciaux, confirmant l'importance stratégique de ce rendez-vous pour l'économie africaine.

Avec l'organisation de l'IATF2027, le Nigeria entend ainsi consolider son rôle de moteur du commerce intra-africain et contribuer à la construction d'un marché africain intégré et compétitif à l'échelle mondiale.