Cote d'Ivoire: Akoupé et Abengourou/Transvasement illégal du gaz butane - Près de 2000 bouteilles saisies, plusieurs interpellations

Le gouvernement intensifie les opérations de démantèlement afin de mettre un terme aux réseaux clandestins qui exposent la vie de milliers de personnes.

La lutte contre le transvasement illégal du gaz butane enclenchée par la Direction générale des hydrocarbures (Dgh) s'est poursuivie à Akoupé et à Abengourou.

Dans cette dynamique, selon l'Aip, la direction a effectué les 7 et 8 mars 2026, une saisie de 1 795 bouteilles de gaz butane et démantelé plusieurs machines utilisées par les fraudeurs dans les deux villes.

Lors d'une opération menée par les agents, sept personnes ont été interpellées. Celles-ci devront répondre de leurs actes devant la justice. Ces saisies et interpellations ont pour objectif de démanteler les réseaux clandestins spécialisés dans le transvasement illégal de gaz butane, une pratique à la fois dangereuse et strictement interdite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'opération des deux villes s'inscrit dans la droite ligne d'une série d'interventions similaires à travers le pays, avec pour corolaire la saisie de bouteilles et d'équipements utilisés : 1 036 bouteilles de gaz B6 et 13 machines à Gagnoa ; 3 045 bouteilles et une dizaine de machines à Aboisso et Samo ; environ 2 500 bouteilles de gaz B6, B12 et 24 machines à Yamoussoukro, et plus de 4 500 bouteilles et une vingtaine de machines à Daloa.

Le renforcement de ces opérations sur le terrain traduit la volonté du gouvernement, à travers le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, de combattre farouchement les réseaux illégaux qui mettent en péril, chaque jour, la vie de milliers de personnes et les exposent à des risques majeurs d'explosion, d'incendie et d'intoxication.

Il est bon d'indiquer que des habitations et des quartiers entiers sont transformés en bombes à retardement. Ce, dans des conditions précaires et sans dispositifs de sécurité adaptés.

Selon l'Aip, l'opération menée à Akoupé et à Abengourou a été conduite par le directeur du suivi et de la réglementation des hydrocarbures, N'Zué Kouakou Médard, en collaboration avec l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale.