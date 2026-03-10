Cote d'Ivoire: Au pays - Qui est Gaoussou Touré, le nouveau Médiateur de la République

Gaoussou Touré a été nommé Médiateur de la République de Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara ce mardi 10 mars 2026. Il prend la relève d'Adama Toungara, appelé à exercer d'autres fonctions. Cette nomination marque l'arrivée à la tête de l'institution d'une figure bien connue de la vie publique ivoirienne.

Ancien ministre, entrepreneur et ex-ministre-gouverneur du District autonome du Denguélé, Gaoussou Touré possède un parcours riche qui combine engagement politique, expérience économique et actions en faveur du développement régional.

Une formation solide et un parcours d'entrepreneur

Originaire d'Odienné, où il est né le 1er janvier 1951, Gaoussou Touré suit ses études primaires dans sa ville natale avant de poursuivre sa scolarité au Lycée classique d'Abidjan. Il intègre ensuite l'Université nationale de Côte d'Ivoire, où il obtient en 1976 une maîtrise en économie appliquée, avec une spécialisation en gestion d'entreprise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La même année, il débute sa carrière à la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire. Grâce à ses compétences, il y progresse rapidement jusqu'à devenir fondé de pouvoir. Cependant, animé par l'envie d'entreprendre, il décide en 1980 de quitter le secteur bancaire pour créer sa propre entreprise, MULTI-PRODUITS, spécialisée dans la distribution.

Au fil du temps, cette initiative se développe et donne naissance à un ensemble d'entreprises comprenant notamment SODIRO, SITA et SIRIZ SA. Par ses investissements et ses activités économiques, il s'impose progressivement comme l'un des acteurs majeurs du développement du District du Denguélé. Ses actions favorisent notamment l'essor du commerce local, la promotion de la filière anacarde ainsi que la création d'emplois pour de nombreux jeunes et femmes de la région.

Une carrière politique marquée par plusieurs responsabilités

Son engagement politique s'inscrit au sein du Rassemblement des Républicains (RDR). Après l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011, Gaoussou Touré est nommé ministre des Transports.

Durant son passage à ce poste stratégique, il supervise plusieurs projets importants, parmi lesquels la création de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, la modernisation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ainsi que diverses réformes destinées à renforcer l'efficacité et la compétitivité du secteur des transports.

En septembre 2019, il retrouve le gouvernement en tant que ministre de la Promotion de la Riziculture. Sa mission consiste alors à mettre en oeuvre la stratégie nationale visant à accroître la production de riz et à moderniser l'ensemble de la filière afin de rapprocher le pays de l'autosuffisance.

Le 18 juin 2021, il est ensuite nommé ministre-gouverneur du District autonome du Denguélé. À ce poste, qu'il occupe jusqu'en 2026, il multiplie les initiatives pour stimuler l'agriculture, dynamiser l'économie locale et améliorer les conditions de vie dans cette région du nord-ouest ivoirien.

Une nouvelle mission au service de la cohésion sociale

Père de six enfants, Gaoussou Touré ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière en prenant la direction de la Médiature de la République. Cette institution joue un rôle important dans la consolidation de la cohésion sociale, en servant d'intermédiaire entre les citoyens et l'administration et en aidant à prévenir ou résoudre certains différends.

Grâce à son expérience acquise dans les domaines politique, économique et territorial, il aura pour objectif de renforcer l'efficacité de cette structure et d'encourager un climat de confiance entre les populations et les institutions publiques. Sa nomination traduit ainsi la volonté de confier cette mission à une personnalité expérimentée, reconnue pour son parcours et son engagement au service du développement et de la stabilité du pays.