Cote d'Ivoire: Tournoi de détection de talents - Plus de 100 joueurs en attraction au Parc des sports

Le Parc des sports de Treichville abrite, depuis le et jusqu'au vendredi 13 mars, un tournoi de détection de talents de football. Cette première édition organisée par Michaël N'Cho dit "Ibou", un agent de joueurs Fifa, va permettre aux recruteurs d'évaluer les performances de plus de 100 jeunes des catégories U15, U16, U17, U18 et U19, issus de plusieurs clubs ivoiriens, à savoir Kolo Fc de Koumassi, Club omnisports Niangon, Glory Fc Koumassi et des clubs de l'intérieur du pays comme Yémen olympique de Bouaké.

« Nous mettons des projets en place pour permettre aux jeunes africains, surtout aux jeunes ivoiriens, de montrer leur talent à l'extérieur, sur tout le continent », a indiqué l'agent de joueurs. Michaël N'Cho a également confié que ce tournoi de détection est organisé pour les clubs européens. Les joueurs auront 20 à 30 minutes de jeu. Un temps suffisant pour dénicher les talents.

Tous les profils intéressent Ngoyi Mavundu Médhi, le responsable recrutement de Paris Fc. « Je recherche des garçons capables de s'adapter aux logiques et aux exigences du football de chez nous. Peu importe le poste. On cherche des talents. Des joueurs qui ont quelques éléments, quelques attributs spéciaux, qui seraient capables de s'adapter à notre logique de football », a confié le recruteur.

Un homme qui connaît bien le football africain pour avoir visité plusieurs pays, notamment le Sénégal, le Cameroun, l'Inde et le Brésil. Signalons qu'en plus de Paris Fc, d'autres recruteurs de clubs français, tels que le Stade de Reims et Sochaux, sont attendus au cours des prochains jours.