Afrique: Leadership féminin - Vera Songwe rejoint l'Académie pontificale des sciences sociales

L'économiste camerounaise Vera Songwe a été nommée membre ordinaire de l’Académie pontificale des sciences sociales par le Pape Léon XIV. Fondée en 1994 par Jean-Paul II, cette institution du Saint-Siège rassemble un cercle restreint d'experts chargés d'éclairer la réflexion de l'Église sur les grandes questions économiques, sociales et politiques contemporaines.

Une nomination à portée économique

À la veille d'une première visite officielle du souverain pontife au Cameroun, cette nomination intervient dans un contexte symbolique.

Elle s'inscrit dans une volonté de renforcer la diversité des expertises au sein des instances consultatives du Vatican.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette nomination reflète une orientation plus large du Vatican vers les grands défis économiques du XXIᵉ siècle.

En choisissant une économiste africaine spécialiste des questions de financement et de développement durable, le pape Léon XIV semble vouloir ancrer davantage la réflexion sociale de l'Église dans les réalités économiques du Sud global.

En intégrant cette académie, Vera Songwe rejoint un groupe international de chercheurs appelés à réfléchir aux enjeux du développement humain, de la justice sociale et de la gouvernance économique mondiale.

Une carrière forgée au cœur des grandes institutions économiques

Économiste reconnue pour son travail sur la dette, les inégalités et le financement du développement, elle a notamment dirigé la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique entre 2017 et 2022.

Au sein de l'Académie pontificale des sciences sociales, les membres participent aux travaux de recherche, aux colloques internationaux et à la production d'analyses destinées à éclairer la position du Saint-Siège sur des sujets tels que la pauvreté, la gouvernance financière, la transition climatique ou les transformations du travail.

Le parcours de Vera Songwe illustre cette expertise. Formée notamment à l'Université catholique de Louvain et à l'Université du Michigan, elle a occupé des fonctions clés au sein de la Banque mondiale avant de rejoindre les plus hautes responsabilités des Nations unies.

Elle co-préside également un groupe international d'experts chargé de réfléchir aux mécanismes de financement de la transition climatique.

Classée en 2013 par Forbes parmi les « 20 jeunes femmes les plus puissantes d'Afrique », l'économiste camerounaise voit aujourd'hui son influence reconnue par l'une des institutions les plus anciennes et influentes du monde.

Aujourd'hui, son expertise sur les mécanismes de financement climatique et les transformations de l'économie mondiale est sollicitée dans de nombreuses instances internationales. Sa nomination, qui marque un signal fort sur les priorités économiques et sociales du Vatican, honore tout le continent africain et renforce la place des femmes expertes au plus haut niveau des institutions pontificales.