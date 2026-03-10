Sénégal: ELC célébrera la Semaine mondiale de l'argent (Global Money Week) 2026

communiqué de presse

Établissements Le Calame (ELC) est heureux d'annoncer le retour de la Semaine mondiale de l'argent (Global Money Week) qui sera célébrée cette année à la Faculté des Sciences économiques et de Gestion l’Université Cheikh Anta Diop (FASEG).

Qu’est-ce-que la Semaine Mondiale de l’argent ou Global Money Week ?

La Semaine mondiale de l’argent est une initiative mondiale annuelle qui vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de l'éducation financière afin qu'ils soient conscients de certains enjeux financiers dès leur plus jeune âge et qu'ils acquièrent progressivement les connaissances, compétences, attitudes et comportements nécessaires pour prendre des décisions financières judicieuses et, en fin de compte, parvenir à la prospérité financière et à la résilience financière.

Le thème de cette année, « L’argent, osons en parler », souligne le rôle crucial que joue l'éducation financière en donnant aux jeunes les moyens de gérer leurs finances de manière responsable et de se construire un avenir sûr.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout au long de cette journée, des jeunes, et des acteurs du monde de la banque, de l’assurance et du ministère des finances et du budget, se réuniront pour en apprendre davantage sur l’importance d’épargner, d’investir et de construire en avenir serein en souscrivant a des produits d’assurance, et ce, le plus tôt possible.

Ces sujets seront discutés par l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF), NSIA Assurances et Invictus Capital & Finance. Pour finir, une visite de stands animés par différents partenaires fera suite au riche panel de la matinée.

Rejoignez le mouvement et faites la différence ! Ensemble, construisons un avenir où les jeunes seront financièrement autonomes et en sécurité.

À propos d’ELC

ELC – Établissements Le Calame est une initiative née en 2019, dans le but de combler le fossé entre le lycée, les études supérieures et la vie active.

ELC accompagne les jeunes Africains, particulièrement les filles et jeunes femmes, dans la transition école–université–emploi à travers des programmes d’accompagnement scolaire et universitaire, via des modules de formation hybrides en développement personnel, communication, éducation financière et engagement citoyen.

Depuis 2019, plus de 1000 apprenants ont été touchés à travers des programmes hybrides, camps, webinaires et partenariats internationaux.

En mars 2024, nous avons organisé un panel lors de la Semaine mondiale de l’argent au lycée technique et industriel Maurice Delafosse à Dakar, intitulé “Protège ton argent, sécurise ton avenir”. Cet événement, co-organisé avec le LabIS, la Ville de Dakar et Aflatoun International, a été largement médiatisé dans les médias locaux, renforçant notre visibilité et notre crédibilité dans la promotion de l’éducation financière.

Au cours de cette journée, des experts de l’OQSF, d’Ecobank Sénégal, d’Invictus Capital & Finance et de ComDev Africa ont intervenu pour sensibiliser les jeunes à l’épargne, l’investissement, l’assurance et aux risques liés aux services financiers numériques.

Cet événement a aussi servi de clôture symbolique à la première cohorte de notre Gap Semester, un programme de six dédié aux nouveaux bacheliers pour faciliter leur transition à l’université. Les apprenants ont eu l’occasion de présenter leurs projets d’action sociale devant les autorités académiques et les acteurs financiers. »

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

Dr Mariama Mary Fall : info@alqalamgroup.org

Mme Eva Siaka WAKAM : ewakam.elc@outlook.com

elclacrose.org | linkedin.com/in/alqalamgroupsn

https://www.elclacrose.org/global-money-week-2026

Photos Edition 2024 – Article Edition 2024