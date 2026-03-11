Tunisie: 66 pays sans visa pour les Tunisiens en 2026

Le dernier classement du Henley Passport Index, publié en mars 2026, place Singapour au sommet de la mobilité internationale. Avec un total de 192 destinations accessibles sans visa préalable, le passeport singapourien reste le plus puissant du monde.

Il est suivi par le Japon, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis, qui offrent à leurs détenteurs l'accès à 187 pays sans formalités de visa.

La Suède arrive en troisième position (186 pays), tandis que douze pays européens (dont la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse) se classent au quatrième rang avec 185 pays accessibles.

Quatre autres nations européennes, l'Autriche, la Grèce, Malte et le Portugal, occupent la cinquième position, avec 184 pays accessibles sans visa.

La Tunisie progresse dans le classement mondial

Dans la région du Maghreb, la Tunisie se distingue par une progression notable de son passeport, désormais classé 67e en 2026, contre 73e en 2025 et 71e en 2024.

Ce classement permet aux détenteurs d'un passeport tunisien de voyager sans visa vers 66 pays, renforçant ainsi la mobilité internationale des citoyens tunisiens. Le passeport marocain, par comparaison, se situe en 62e position, offrant un accès sans visa à 71 pays.

Cette montée dans le classement reflète les efforts diplomatiques et les accords bilatéraux conclus par la Tunisie, qui augmentent progressivement le nombre de destinations accessibles aux voyageurs tunisiens.

Selon Henley & Partners, le Henley Passport Index est basé sur des données exclusives de l'International Air Transport Association (IATA), garantissant l'exactitude et l'actualité des informations sur la mobilité internationale.

Pour les experts en mobilité internationale, la montée du passeport tunisien dans le classement représente une opportunité stratégique pour les citoyens, notamment en matière de tourisme, d'affaires et d'études à l'étranger.

La Tunisie rejoint ainsi les pays dont les passeports offrent un équilibre croissant entre liberté de voyage et sécurité nationale, tout en se rapprochant du niveau de certains pays européens de rang intermédiaire.