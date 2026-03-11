Congo-Brazzaville: L'ancien président de la fédération congolaise de football condamné à perpétuité pour détournement de fonds

La Cour criminelle de Brazzaville a condamné mardi à la prison à perpétuité l'ancien président de la Fédération congolaise de football (FECOFOOT), Jean-Guy Blaise Mayolas, pour détournement de fonds.

Âgé de 63 ans, Mayolas a été reconnu "coupable de blanchiment d'argent, faux et usage de faux, ainsi que de détournement de plus d'un million d'euros provenant de financements de la FIFA", rapporte le site sportif français L'Équipe.

Absent lors de son procès, il a écopé de la peine maximale, a précisé la même source.

Plusieurs de ses proches collaborateurs ont également été sanctionnés : son fils Lionel Mayolas, le secrétaire général de la FECOFOOT, Badji Mombo Wantete, et le trésorier, Raoul Kanda, ont été condamnés à cinq ans de prison.

Selon le tabloïd français , le détournement concernerait notamment "une subvention de 500 000 dollars (environ 281 millions de francs CFA) destinée au développement du football féminin dans le cadre du programme d'aide de la FIFA contre la Covid-19 en 2020."

Les engagements pris par la fédération, tels que la création de championnats et l'amélioration des infrastructures sportives, "n'auraient jamais été respectés", rapporte la même source.