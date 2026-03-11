Sénégal: Éboulement à Kharakhena - Un jeune orpailleur guinéen perd la vie

10 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou Diop

Un éboulement mortel s'est produit dans la nuit du lundi 9 mars 2026 dans le village de Kharakhena, situé dans la commune de Bembou (département de Saraya).

Le drame est survenu aux environs de 23 heures dans le périmètre d'exploitation de la société Afrigold. Selon les premières informations recueillies, un effondrement de terrain s'est produit sur un site d'orpaillage, piégeant un jeune travailleur. La victime, identifiée sous le nom de Saliou Diakité, un ressortissant guinéen âgé de 16 ans, a malheureusement perdu la vie sur le coup.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage et ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Après les formalités nécessaires, le corps sans vie de la victime a été évacué vers l'hôpital régional de Kédougou.

Ce nouveau drame rappelle une fois de plus les risques élevés auxquels sont exposés les jeunes orpailleurs dans les zones aurifères de la région, où les éboulements et autres accidents demeurent fréquents.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.