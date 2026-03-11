Sénégal: Éboulement à Kharakhena - Un jeune orpailleur guinéen perd la vie

Un éboulement mortel s'est produit dans la nuit du lundi 9 mars 2026 dans le village de Kharakhena, situé dans la commune de Bembou (département de Saraya).

Le drame est survenu aux environs de 23 heures dans le périmètre d'exploitation de la société Afrigold. Selon les premières informations recueillies, un effondrement de terrain s'est produit sur un site d'orpaillage, piégeant un jeune travailleur. La victime, identifiée sous le nom de Saliou Diakité, un ressortissant guinéen âgé de 16 ans, a malheureusement perdu la vie sur le coup.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage et ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Après les formalités nécessaires, le corps sans vie de la victime a été évacué vers l'hôpital régional de Kédougou.

Ce nouveau drame rappelle une fois de plus les risques élevés auxquels sont exposés les jeunes orpailleurs dans les zones aurifères de la région, où les éboulements et autres accidents demeurent fréquents.