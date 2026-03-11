Sénégal: Après Fils de Tigre, un autre fils de Moustapha Gueye dans l'arène ?

Après Fils de Tigre, va-t-on voir un autre fils de Moustapha Gueye dans l'arène ?

La possibilité existe puisque Mouhamed Gueye, fils de l'ancien Tigre de Fass, celui qui est actuellement combattant en MMA (2 victoires en autant de combats dans l'octogone) est ouvert à l'idée de rejoindre l'arène sénégalaise prochainement.

« Pour l'instant je me concentre sur le MMA. Je ne veux pas brûler les étapes mais je crois que le MMA et la lutte sont deux disciplines peuvent aller ensemble. Dans le futur je voudrais découvrir la lutte et je pense que cela donnera une visibilité à la lutte (...) Le Sport peut vendre la destination d'un pays. Je me concentre sur le MMA mais je n'exclus pas de rejoindre la lutte », a-t-il dit pour le journal Record.