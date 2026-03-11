Sénégal: Après Fils de Tigre, un autre fils de Moustapha Gueye dans l'arène ?

10 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Après Fils de Tigre, va-t-on voir un autre fils de Moustapha Gueye dans l'arène ?

La possibilité existe puisque Mouhamed Gueye, fils de l'ancien Tigre de Fass, celui qui est actuellement combattant en MMA (2 victoires en autant de combats dans l'octogone) est ouvert à l'idée de rejoindre l'arène sénégalaise prochainement.

« Pour l'instant je me concentre sur le MMA. Je ne veux pas brûler les étapes mais je crois que le MMA et la lutte sont deux disciplines peuvent aller ensemble. Dans le futur je voudrais découvrir la lutte et je pense que cela donnera une visibilité à la lutte (...) Le Sport peut vendre la destination d'un pays. Je me concentre sur le MMA mais je n'exclus pas de rejoindre la lutte », a-t-il dit pour le journal Record.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.