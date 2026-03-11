Sénégal: Sénégal - Ce que peut apporter Nobel Mendy

Selon plusieurs informations parues ce mardi 10 mars 2026, Nobel Mendy devrait faire partie de la liste de Pape Thiaw pour le mois de mars et les matchs amicaux contre le Pérou et la Gambie. Un renfort de poids pour la Tanière.

Alerte nouveauté. La Tanière s'apprête à accueillir un nouveau Lion en la personne de Nobel Mendy. Le défenseur de 21 ans, qui évolue au Rayo Vallecano, serait, selon certaines indiscrétions, sur la liste de Pape Thiaw pour le mois de mars. Il devrait garnir un effectif déjà étoffé certes, mais avec des caractéristiques qui seront sacrément utiles à la sélection sénégalaise.

Il a d'ailleurs déposé sa candidature pour le Mondial 2026. « La Coupe du monde, c'est un rêve de gamin. J'en ai parlé avec Pathé Ciss, qui a déjà l'expérience de cette compétition, et il ne m'en a dit que du bien. Franchement, c'est un rêve et un objectif clair dans ma tête. »

Doublure parfaite de Niakhaté ?

Nobel Mendy s'est déjà mis l'Espagne dans sa poche. Arrivé à l'été 2025 au Rayo Vallecano en prêt en provenance du Real Betis, le gaucher n'a pas perdu de temps pour s'imposer. Cette saison, il a disputé 17 matchs de Liga, dont 16 comme titulaire, marquant 2 buts (face à Valence et à l'Atlético Madrid). Surtout, le natif de Guédiawaye enchaîne les grosses performances.

Il a notamment muselé des attaquants de classe mondiale comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Julián Álvarez. Du haut de ses 1,87 m, Nobel est un défenseur moderne, solide dans les duels mais aussi très propre dans la relance grâce à son pied gauche et à une technicité au-dessus de la moyenne pour un défenseur. Il combine ces qualités avec une grande agressivité, qui le pousse parfois à écoper de cartons jaunes ou à concéder des penalties. Mais il a l'avantage de la jeunesse et peut encore progresser.

Les qualités de Nobel Mendy sont l'agressivité, la rudesse défensive qui lui permet de remporter ses duels avec brio, avec 51 % de duels remportés au sol et 49 % de duels aériens remportés malgré ses 1,87 m. Il est également propre à la relance avec 87 % de passes réussies lors de cet exercice 2025-2026. Autant de qualités qui pourraient apporter énormément à l'équipe nationale.