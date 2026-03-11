Sénégal: Pourquoi le Coud a durci les mesures de sécurité

Face à la recrudescence de l'insécurité à l'Ucad, le Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) a durci les mesures de sécurité sur le campus social. Il s'agit notamment des fouilles systématiques à l'entrée, de l'interdiction des bouteilles de gaz dans les chambres d'étudiants et du contrôle strict des véhicules dont le but est de sécuriser les résidences et leurs occupants.

Rouvert le 26 février dernier, le campus social de l'Ucad a accueilli ses pensionnaires avec de nouvelles mesures. Le directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) a fait savoir que, dans le cadre de la préservation de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que du maintien de l'ordre et de la salubrité au sein du campus universitaire, il est désormais interdit d'utiliser le gaz butane et de préparer des repas dans les chambres. À ces mesures de sécurité et de salubrité s'ajoutent également les fouilles systématiques à l'entrée du campus et le contrôle des plats provenant de l'extérieur. Il est également interdit de mener toute activité commerciale dans les pavillons.

Expliquant ces mesures, le directeur du Coud, Ndéné Mbodj, tient à préciser qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui. « Ce n'est pas nouveau. C'est juste pour appliquer les recommandations issues du Conseil d'administration. Nous faisons de notre mieux pour que le règlement soit respecté, car là où devaient être logés 5.000 étudiants, si on se retrouve avec 35.000, forcément il y aura des impairs, et nous travaillons dessus», a souligné M. Mbodj.

Il précise que « les contrôles des bouteilles de gaz sont régulièrement effectués. C'est presque chaque quinzaine que nous vérifions tout ce qui est inflammable. Et chaque fois, la sécurité fait très bien son travail. Je n'ai jamais vu une sécurité aussi dégourdie et dévouée que celle du Coud », a affirmé Ndéné Mbodj, précisant que personne n'a le droit de cuisiner dans les chambres. «On ne peut pas laisser des gens cuisiner avec du gaz. Si le gaz explose, c'est notre responsabilité. C'est interdit par le règlement intérieur», a-t-il souligné, invitant les étudiants à observer strictement ces mesures.

Concernant l'interdiction des plats venant de l'extérieur, le directeur du Coud se veut clair : «Notre responsabilité s'arrête au niveau des restaurants universitaires. Si un étudiant mange dehors quelque chose de pourri et occasionne des problèmes, c'est le Coud qui sera responsable. Donc, il s'agit de protéger l'étudiant en contrôlant les aliments qui lui viennent de l'extérieur du campus. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. On doit être exigeant», explique le directeur du Coud.