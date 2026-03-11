Sénégal: Pédocriminalité et enfants contaminés au VIH - Les ONG tirent la sonnette d'alarme

Des organisations de la société civile engagées dans la protection des droits de l'enfant (signé par plusieurs organisations engagées dans la défense des droits humains et la protection de l'enfance, dont CONAFE Sénégal, RADDHO, LSDH, Amnesty International ou encore Free the Slaves) ont exprimé leur profonde indignation après la révélation de graves violences sexuelles subies par des enfants en situation de rue au Sénégal. Dans une déclaration rendue publique, elles dénoncent l'existence présumée d'un réseau international de pédocriminalité impliquant des abus sexuels et des contaminations volontaires au VIH.

L'affaire a éclaté à la suite de l'arrestation, à Dakar, de quatorze personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau international impliqué dans des faits de pédophilie organisée, de proxénétisme et de viols sur des talibés de moins de 15 ans. Selon les informations relayées, certains enfants auraient même été délibérément exposés au VIH.

Dans leur déclaration, les organisations de la société civile disent avoir été profondément choquées par ces révélations. Elles évoquent notamment « un groupe spécialisé dans la formation de sexe pour de jeunes garçons transformés en objets sexuels par des hommes pour la plupart séropositifs ».

Une situation jugée alarmante

Pour les signataires, cette affaire met en lumière la vulnérabilité extrême des enfants vivant dans la rue. Privés de protection familiale et souvent en dehors de tout dispositif de suivi, ils deviennent des cibles faciles pour des réseaux criminels.

Les organisations dénoncent « un phénomène grave d'abus et d'exploitation sexuelle dont sont victimes des enfants privés de soins parentaux » et alertent sur l'ampleur du problème. Selon elles, « des milliers d'enfants vulnérables, sans protection suffisante, sont quotidiennement exposés aux risques d'abus, de violences et d'exploitation, y compris sexuels ».

Elles estiment également que les réponses actuelles ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. « Nous constatons avec une profonde préoccupation une insuffisance de réponses à la hauteur de la gravité des faits », déplorent-elles.

Des mesures urgentes réclamées à l'État

Face à cette situation, les organisations interpellent directement les autorités sénégalaises et appellent à une réaction rapide et coordonnée. Elles demandent notamment l'identification et la protection immédiate de tous les enfants victimes, ainsi que le démantèlement des réseaux pédocriminels, y compris ceux opérant sur internet et les réseaux sociaux.

La prise en charge des enfants contaminés au VIH constitue également une priorité. Les ONG réclament « la mise en place urgente d'une réponse adaptée pour la prise en charge globale des enfants victimes, notamment ceux contaminés par le VIH », avec un accès gratuit et durable aux traitements antirétroviraux et à un accompagnement psychologique.

Parmi les autres mesures réclamées figurent l'adoption du Code de l'enfant, le renforcement des mécanismes de protection et la relance des programmes de retrait des enfants de la rue afin de favoriser leur réinsertion.