Sénégal: Assemblée nationale - Les députés examinent ce mercredi le projet de loi modifiant le Code pénal

10 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

L'Assemblée nationale du Sénégal a annoncé la tenue d'une séance plénière ce mercredi 11 mars 2026 à partir de 11 heures.

Selon une note de l'institution parlementaire, cette séance sera consacrée à l'examen du projet de loi n°05/2026 portant modification de l'article 319 de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 relative au Code pénal, déjà modifiée à plusieurs reprises.

Le texte sera défendu devant les députés par le ministre de la Justice. Les parlementaires devront ainsi se prononcer sur les changements proposés à cet article du Code pénal, dans le cadre de la procédure législative.

À l'issue des débats en plénière, le projet de loi pourrait être soumis au vote des députés, conformément aux règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.