Afrique Centrale: Nucléaire civil - Le pari énergétique du Rwanda et ses implications géopolitiques dans la région

Le président rwandais, Paul Kagame, a participé au Sommet mondial sur l'énergie nucléaire civile, organisé le 10 mars à à Paris. Cette présence marque une nouvelle étape dans l'ambition du Rwanda de se doter à moyen terme d'une capacité de production d'électricité issue du nucléaire civil.

La veille du sommet, une mission d'examen de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est achevée à Kigali. Elle visait à évaluer l'état d'avancement de l'infrastructure nucléaire du pays et à formuler des recommandations techniques pour accompagner ce projet stratégique. Selon Fidele Ndahayo, président du Rwanda Atomic Energy Board, l'État rwandais a déjà franchi plusieurs étapes structurantes. Une étude de préfaisabilité a permis d'identifier des sites susceptibles d'accueillir une future centrale nucléaire, tandis qu'une première évaluation du réseau électrique national a été réalisée afin de vérifier sa capacité à intégrer une production nucléaire.

Les petits réacteurs modulaires, nouvelle frontière énergétique

La stratégie énergétique rwandaise repose notamment sur l'utilisation de petits réacteurs nucléaires modulaires, une technologie plus flexible et moins coûteuse que les centrales nucléaires classiques. Aujourd'hui, la production énergétique du Rwanda repose principalement sur l'hydroélectricité et sur l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu, partagé avec la République démocratique du Congo.

Mais la croissance démographique et l'industrialisation rapide du pays laissent entrevoir un déséquilibre entre l'offre et la demande énergétique dans les prochaines années. Les autorités rwandaises espèrent ainsi mettre en service une première unité nucléaire au début des années 2030. Un calendrier cohérent avec les standards internationaux, le développement d'une filière nucléaire nécessitant généralement entre dix et quinze ans de préparation.

Une dynamique continentale autour du nucléaire

L'initiative rwandaise s'inscrit dans une tendance plus large en Afrique. Aujourd'hui, seule l'Afrique du Sud exploite une centrale nucléaire opérationnelle. Cependant, plusieurs États africains étudient désormais cette option pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants et réduire leur dépendance aux énergies fossiles ou aux infrastructures hydroélectriques vulnérables aux aléas climatiques. Dans cette perspective, Kigali accueillera en mai prochain un sommet consacré à l'innovation nucléaire en Afrique, confirmant la volonté du Rwanda de se positionner comme un acteur technologique émergent dans ce domaine.

Une lecture géopolitique en Afrique centrale et dans les Grands Lacs

Au-delà de la question énergétique, cette stratégie nucléaire revêt une dimension géopolitique importante dans la région des Grands Lacs, zone historiquement marquée par des tensions sécuritaires et des rivalités stratégiques. En renforçant son autonomie énergétique et sa capacité industrielle, le Rwanda cherche à consolider sa position d'économie montante en Afrique de l'Est et centrale.

Cette ambition pourrait également renforcer son influence diplomatique au sein des organisations régionales comme la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Communauté d'Afrique de l'Est. Pour les pays voisins, notamment la République démocratique du Congo et le Burundi, cette évolution pourrait également constituer un facteur de transformation économique, à condition que les projets énergétiques régionaux favorisent des coopérations transfrontalières plutôt qu'une compétition stratégique.

L'énergie, nouveau levier d'influence régionale

À long terme, l'option nucléaire pourrait offrir au Rwanda un avantage stratégique en matière de sécurité énergétique, d'industrialisation et d'innovation technologique. Dans une Afrique centrale encore largement confrontée à des déficits énergétiques chroniques, la maîtrise de nouvelles sources d'énergie constitue désormais un levier majeur d'influence. Le pari du nucléaire civil dépasse donc largement la simple question de production d'électricité : il s'inscrit dans une recomposition plus large des équilibres économiques et géopolitiques du continent africain.