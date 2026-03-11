Gabon: Zita Oligui Nguema en faveur de l'autonomisation économique des femmes

Les femmes et les jeunes doivent davantage se battre, se soutenir, être solidaires pour l'atteinte de leur autonomisation économique. La Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema milite en faveur de cette indépendance. Lors de l'ouverture de l'atelier régional dédié à cet effet, elle a insisté que l'avenir de la région Afrique centrale passera par l'autonomisation économique des femmes, par l'engagement de la jeunesse.

C'est une Première Dame engagée et déterminée à donner de la voie aux femmes et aux jeunes pour leur indépendance économique. C'est au cours de l'atelier sous le thème : « Femmes et champs d'avenir dans le Bassin du Congo », organisé par l'OIF, en collaboration avec la Fondation Ma Bannière, qu'elle a appelé les unes et les autres à être plus combative.

Elles sont venues de plusieurs pays d'Afrique centrale. Il s'agit du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la République démocratique du Congo, du Congo Brazza et de la République centrafricaine. La Première Dame a appelé à la solidarité, à plus de cohésion, à l'unité, à la dimension collective pour relever les défis du moment.

Eu égard à ce qui précède, l'épouse du Chef de l'Etat gabonais soutient sans cesse que « l'avenir de notre région passera par l'autonomisation économique des femmes... et par l'engagement de notre jeunesse ». Cet appel est une invite à promouvoir le savoir-faire agricole en projets économiques.

Tout en poursuivant ses propos, Zita Oligui Nguema a insisté sur la formation, le réseautage. « Il faut de la formation. Il faut des réseaux. Il faut des femmes capables de transformer leur savoir-faire en projets économiques solides ». Et d'ajouter : « Lorsque ces graines prennent racine, elles deviennent des entreprises, des initiatives et des modèles capables de faire grandir des territoires entiers ». L'avenir de l'autonomisation économique de la femme de la région Afrique centrale se dessine. Beaucoup d'entre elles y croient.