Afrique: Le Maroc devient le plus grand importateur d'armes du continent africain

11 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Matthias Raynal

Selon le dernier rapport du Sipri paru cette cette semaine, les importations d'armes du royaume ont augmenté de 12% entre 2021 et 2025 par rapport à la période 2016-2020. Une tendance qui se dessine sur fond de « tensions persistantes » avec l'Algérie, souligne également le document.

Le Maroc est devenu le plus grand importateur d'armes du continent africain au cours des cinq dernières années : tel est le constat fait par le dernier rapport du Sipri, l'Institut international de recherche sur la paix basé à Stockholm, rendu public cette semaine. Selon le document qui recense les transferts d'armes dites « majeures » - blindés, avions de combat, navires de guerre, systèmes de missiles... -, les achats du royaume ont augmenté de 12% entre 2021 et 2025 par rapport à la période 2016-2020.

Classé au 28e rang des pays importateurs d'armements, le pays poursuit ainsi la dynamique de modernisation de ses forces armées dans un contexte régional marqué par « des tensions persistantes » avec le voisin algérien, relève aussi le rapport selon lequel Alger aurait, dans le même temps, réduit ses importations. L'information est toutefois à prendre avec précaution assure encore le Sipri, qui ne manque pas de souligner la discrétion de l'Algérie sur ses acquisitions de matériel militaire...

Les États-Unis, Israël et la France comme principaux fournisseurs

Pour son approvisionnement, le Maroc dispose de trois principaux fournisseurs, au premier rang desquels figurent les États-Unis, avec 60% des livraisons. Viennent ensuite Israël, avec 24%, et enfin la France, avec environ 10%. Établies par l'institut, ces données témoignent en particulier du renforcement récent de la coopération militaire entre Rabat et l'État hébreu, notamment dans le domaine des systèmes de surveillance.

À l'inverse du Maroc, les importations d'armes par les autres États africains ont, elles, chuté de 41% entre 2021-2025, période durant laquelle les principaux fournisseurs du continent ont été les États-Unis (pour 19%) là encore, suivis de la Chine, de la Russie et enfin de la France.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

