Afrique: Le Maroc devient le plus grand importateur d'armes du continent africain

Selon le dernier rapport du Sipri paru cette cette semaine, les importations d'armes du royaume ont augmenté de 12% entre 2021 et 2025 par rapport à la période 2016-2020. Une tendance qui se dessine sur fond de « tensions persistantes » avec l'Algérie, souligne également le document.

Le Maroc est devenu le plus grand importateur d'armes du continent africain au cours des cinq dernières années : tel est le constat fait par le dernier rapport du Sipri, l'Institut international de recherche sur la paix basé à Stockholm, rendu public cette semaine. Selon le document qui recense les transferts d'armes dites « majeures » - blindés, avions de combat, navires de guerre, systèmes de missiles... -, les achats du royaume ont augmenté de 12% entre 2021 et 2025 par rapport à la période 2016-2020.

Classé au 28e rang des pays importateurs d'armements, le pays poursuit ainsi la dynamique de modernisation de ses forces armées dans un contexte régional marqué par « des tensions persistantes » avec le voisin algérien, relève aussi le rapport selon lequel Alger aurait, dans le même temps, réduit ses importations. L'information est toutefois à prendre avec précaution assure encore le Sipri, qui ne manque pas de souligner la discrétion de l'Algérie sur ses acquisitions de matériel militaire...

Les États-Unis, Israël et la France comme principaux fournisseurs

Pour son approvisionnement, le Maroc dispose de trois principaux fournisseurs, au premier rang desquels figurent les États-Unis, avec 60% des livraisons. Viennent ensuite Israël, avec 24%, et enfin la France, avec environ 10%. Établies par l'institut, ces données témoignent en particulier du renforcement récent de la coopération militaire entre Rabat et l'État hébreu, notamment dans le domaine des systèmes de surveillance.

À l'inverse du Maroc, les importations d'armes par les autres États africains ont, elles, chuté de 41% entre 2021-2025, période durant laquelle les principaux fournisseurs du continent ont été les États-Unis (pour 19%) là encore, suivis de la Chine, de la Russie et enfin de la France.