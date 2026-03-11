Sénégal: Journée internationale des droits des femmes - Mbène Faye plaide pour un renforcement du droit, de la justice et de l'action

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, la députée Mbène Faye a pris la parole lors des consultations juridiques organisées par Association des femmes des médias publics, mettant en avant le rôle essentiel du droit et de la justice dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

S'exprimant au nom de Assemblée nationale du Sénégal, la parlementaire a salué l'organisation de ce panel consacré au thème « Droit - Justice - Action », qu'elle a qualifié de particulièrement pertinent dans le contexte actuel de lutte pour l'égalité des droits.

Selon la députée, Journée internationale des droits des femmes ne doit pas se limiter à une simple commémoration. « Cette journée constitue un moment de réflexion collective, d'évaluation des progrès accomplis et surtout de renouvellement de notre engagement en faveur de l'égalité et de la justice pour les femmes », a-t-elle déclaré.

Le droit et la justice comme piliers de la protection des femmes

Dans son intervention, Mbène Faye a insisté sur l'importance du droit comme fondement des garanties destinées à protéger les femmes et à lutter contre les discriminations et les violences. Toutefois, elle a rappelé que l'existence de lois ne suffit pas à elle seule.

« Encore faut-il que chaque citoyenne puisse accéder effectivement à la justice, être écoutée, protégée et accompagnée », a-t-elle souligné, insistant sur la nécessité de renforcer l'effectivité des mécanismes judiciaires.

Les nouveaux défis du numérique

La députée a également évoqué les défis posés par l'essor du numérique, qui offre de nouvelles opportunités mais soulève également des enjeux juridiques et sociétaux importants. Elle a notamment cité la protection des droits dans l'espace numérique, la lutte contre les violences en ligne et l'accès équitable aux technologies.

Pour elle, les réflexions menées lors du panel sur le cadre légal du numérique, l'accès à la justice et les perspectives sociologiques sont essentielles pour orienter l'action publique.

L'engagement des institutions et de la société civile

Mbène Faye a tenu à saluer l'engagement des organisations présentes, en particulier les associations de femmes journalistes et les partenaires institutionnels, qu'elle considère comme des acteurs clés dans l'avancement du débat public et la défense des droits des femmes.

Elle a également rappelé le rôle central du Parlement dans cette dynamique. « L'Assemblée nationale, en tant que cœur du pouvoir législatif, veille à renforcer le cadre juridique, améliorer les mécanismes de protection et soutenir les politiques publiques favorisant l'égalité et la justice pour tous », a-t-elle affirmé.

Un levier pour le développement

Au-delà de la question des droits, la parlementaire a insisté sur l'impact du leadership féminin dans le développement national. Selon elle, la promotion des droits des femmes constitue non seulement une exigence de justice sociale, mais aussi un levier de stabilité, de progrès et de développement pour toute la nation.

Elle a enfin exprimé le souhait que les échanges issus de ce panel débouchent sur des recommandations fortes et des actions concrètes capables de renforcer la place des femmes dans toutes les sphères de la société.

« En conjuguant le droit, la justice et l'action, nous pouvons construire une société plus équitable où chaque femme et chaque jeune fille peut exercer pleinement ses droits et contribuer au développement de notre pays », a conclu la députée.