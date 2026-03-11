Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 11 mars 2026

revue de presse

Leadership féminin - Vera Songwe rejoint l'Académie pontificale des sciences sociales

L'économiste camerounaise Vera Songwe a été nommée membre ordinaire de l’Académie pontificale des sciences sociales par le Pape Léon XIV. Fondée en 1994 par Jean-Paul II, cette institution du Saint-Siège rassemble un cercle restreint d'experts chargés d'éclairer la réflexion de l'Église sur les grandes questions économiques, sociales et politiques contemporaines.

À la veille d'une première visite officielle du souverain pontife au Cameroun, cette nomination intervient dans un contexte symbolique.

Elle s'inscrit dans une volonté de renforcer la diversité des expertises au sein des instances consultatives du Vatican. (Source allAfrica)

Sénégal : Les députés examinent une loi pour durcir la répression des actes contre-nature, aujourd’hui

Les députés de l’Assemblée nationale du Sénégal sont convoqués en séance plénière ce mercredi à 11 heures pour examiner un projet de loi visant à renforcer la répression des actes contre-nature. L’annonce a été faite dans un communiqué de la direction de la communication de l’institution parlementaire.

Selon le document, les parlementaires vont se pencher sur le projet de loi n°05/2026, qui prévoit de modifier l’article 319 de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal du Sénégal. Ce texte, déjà modifié par le passé, encadre la répression des actes contre-nature au Sénégal. (Source xalimasn)

Égypte : La hausse des prix des carburants d'au moins 30 % passe mal

Le gouvernement égyptien a relevé mardi les prix du carburant à la pompe d’au moins 30 %, suite à la flambée des cours de l’or noir sur les marchés mondiaux. En raison du blocus du détroit d’Ormuz provoqué par la crise au Moyen-Orient.

La hausse décidée par les autorités égyptiennes concerne l'essence, le diesel et le gaz naturel. Et intervient après la réduction des subventions sur les carburants à quatre reprises au cours des deux dernières années. Désormais, les commerçants redoutent l’impact de la mesure sur leurs activités.

‘’Les prix sont élevés parce que les vendeurs utilisent des camions pour transporter les légumes depuis les grossistes, ce qui augmente les coûts. Aujourd'hui, le coût du transport des légumes est passé de 2 500 livres égyptiennes à 3 000-4 000 livres égyptiennes ’’, explique El-Sayed Mohamed, chauffeur routier. (Source Africanews)

Attractivité des investissements : La Tanzanie au 4e rang africain

La Tanzanie s’est classée au 4e rang africain de l’Indice d’attractivité des investissements, derrière le Botswana (7e mondial), le Maroc (15e) et la Zambie (25e).

La performance de la Tanzanie, 4e pays africain au classement de l’indice d’attractivité des investissements, illustre la place grandissante du pays dans un marché de plus en plus concurrentiel pour le financement minier et les activités d’exploration, selon le rapport annuel 2025 du Fraser Institute sur les sociétés minières.

Dans son rapport publié mardi, l’institut a révélé que le pays d’Afrique de l’Est se positionnait au 34e rang sur 68 juridictions évaluées à l’échelle mondiale. (Source Apanews)

Football et Coton : La FIFA et l’OMC s’unissent pour le textile africain à Yaoundé

À Yaoundé, le coton africain s’apprête à franchir une nouvelle étape de son histoire économique. Le 25 mars, à la veille de la quatorzième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (CM14), une rencontre de haut niveau réunira responsables politiques, institutions internationales et acteurs du secteur textile.

L’initiative, portée conjointement par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la FIFA, ambitionne de transformer cette ressource stratégique en véritable moteur industriel pour le continent. (Source Afrik.com)

Kenya : La colère monte à Nairobi après les inondations meurtrières qui ont touché le pays

Alors que les autorités de la capitale kenyane sont mises en cause pour leur gestion des inondations qui ont fait 49 morts et d'importants dégâts, notamment à Nairobi, le gouverneur de la ville se défend en déplorant « l'indiscipline » des habitants et en invitant « chacun [à] prendre ses responsabilités ».

La polémique enfle au Kenya après les inondations soudaines et meurtrières de la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars qui ont fait 49 morts dans le pays - dont plus de la moitié à Nairobi -, selon le dernier bilan de la police publié lundi 9 mars.

Maisons détruites, routes coupées, personnes déplacées...: la capitale subit aujourd'hui encore les conséquences des intempéries tandis que la colère monte, notamment à l’encontre des autorités de la ville. (Source RFI)

Congo-Brazzaville : Le président de la fédération condamné à la prison à vie

Reconnu coupable de détournement de fonds et de blanchiment d’argent, Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, a été condamné mardi à la réclusion criminelle à perpétuité par la justice congolaise.

La justice congolaise a frappé fort dans une affaire qui secoue le football national. Le président de la Fédération congolaise de football (FECOFOOT), Jean-Guy Blaise Mayolas, a été condamné mardi à la prison à vie à l’issue d’une procédure judiciaire liée à la gestion financière de l’instance. (Source Beninwebtv)

Le Maroc, nouveau premier importateur d’armes en Afrique, sur fond de rivalité avec l’Algérie

C’est un nouveau rapport qui vient éclairer les dynamiques géostratégiques en Afrique du Nord. Selon les données publiées cette semaine par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), le Maroc est devenu le premier importateur d’armes du continent africain sur la période 2021-2025. Le royaume a augmenté ses achats de matériel militaire de 12 % par rapport au quinquennat précédent (2016-2020), se hissant au 28e rang mondial des importateurs.

Cette hausse des importations s’inscrit dans une stratégie de modernisation en profondeur des Forces armées royales (FAR). L’acquisition de blindés, d’avions de combat ou encore de systèmes de missiles vise à doter le pays d’une capacité de dissuasion plus robuste.

Le rapport du Sipri souligne que cette dynamique est directement liée à « des tensions persistantes » avec l’Algérie voisine, même s’il note qu’Alger a, en apparence, réduit ses propres achats sur la même période. Une donnée que l’institut invite toutefois à manipuler avec prudence, l’Algérie faisant preuve d’une grande discrétion sur ses contrats militaires. (Source Africapresse)

Madagascar : À la recherche d’un Premier ministre de combat

Qui sera le mieux taillé pour siéger à la Primature ? Cette question revient en boucle dans les discussions depuis la décision du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l’État, de mettre fin aux fonctions de Herintsalama Rajaonarivelo, ancien Premier ministre, et de son gouvernement, lundi.

Les spéculateurs n’ont pas perdu de temps. De prétendus analystes ont inondé le réseau social Facebook de profils du chef du gouvernement idéal et des noms de leurs favoris. Au regard des enjeux qui se présentent, le patron de l’Exécutif pourrait être à la recherche d’un Premier ministre de combat.

Il s’agira d’un combat sur deux fronts. Le premier consistera à faire face aux défis socio-économiques. Une situation qui risque de s’alourdir avec le choc pétrolier qui se profile à l’horizon, en raison de la guerre au Moyen-Orient. (Source L’Express de Madagascar)

Gabon : Un taux de croissance de 3,7% prévu en 2026 selon la Banque mondiale

Les projections macro-économiques pour l’année 2026 placent le Gabon au rang des économies les plus dynamiques au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). D’après les dernières estimations de la Banque mondiale, le pays devrait enregistrer une croissance de 3,7 % de son produit intérieur brut (PIB), un niveau comparable à celui prévu pour le Cameroun et le Tchad.

Pour le Gabon, cette croissance s’appuiera sur un rééquilibrage progressif de l’économie nationale. En effet, la baisse de la production pétrolière dans certains champs arrivés à maturité pourrait être partiellement compensée par l’émergence d’autres secteurs, notamment ceux de l’exploitation du bois, du manganèse, de l’huile de palme et du caoutchouc. (Source GabonMediaTime)