Sénégal: UCAD - Plus de 555 millions de FCFA de dégâts après les violences du 9 février

Les incidents survenus le 9 février sur le campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont laissé derrière eux un lourd bilan matériel et financier. Au-delà de la disparition tragique de l'étudiant Abdoulaye Bâ, ces affrontements ont entraîné des destructions importantes au sein des infrastructures universitaires.

Selon le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Ndéné Mbodj, le coût total des dommages est évalué à près de 555 millions de francs CFA. Dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil, il explique qu'environ 500 millions de FCFA seront nécessaires pour remettre en état les bâtiments et équipements publics endommagés lors des violences.

À ces dépenses de réhabilitation s'ajoute un manque à gagner estimé à plus de 50 millions de FCFA. Cette perte est principalement liée à l'interruption de certains services, notamment les journées sans distribution de tickets dans les restaurants universitaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le responsable du COUD souligne par ailleurs que ces événements mettent en lumière les difficultés structurelles auxquelles fait face le campus social. L'université accueille aujourd'hui près de 35 000 étudiants, alors que les capacités d'hébergement ne dépassent pas théoriquement les 5 000 places, accentuant la pression sur les infrastructures existantes, souvent vieillissantes.

Pour tenter de mieux gérer cette situation, le système d'attribution des chambres a récemment été réorganisé. Désormais, la codification s'effectue par lit, avec la désignation d'un titulaire et d'un suppléant pour chaque couchage.

Face à l'ampleur des défis, Ndéné Mbodj appelle à des réponses durables. Il plaide notamment pour une intervention rapide du Conseil d'administration afin d'engager des solutions structurelles à la crise du logement étudiant, qu'il considère comme l'un des principaux facteurs de tensions récurrentes à l'UCAD.