Tunisie: Chiffres, rapatriement, plan d'évacuation par voie terrestre...Tout ce qu'il faut savoir sur les Tunisiens se trouvant dans des pays arabes

Dans une déclaration accordée au micro de la Radio nationale, M. Slah Salhi, directeur général de l'immigration et des Tunisiens à l'étranger au sein du ministère de l'Extérieur, a d'emblée annoncé que le nombre des Tunisiens qui se trouvent au pays du Golfe s'élève à un peu plus de 150 000. La majorité des Tunisiens se trouvent à Qatar où l'on compte 65 000.

Près de 35 000 Tunisiens se trouvent en Arabie Saoudite. Un peu plus de 30 000 Tunisiens sont aux Emirats. Mais je tiens à noter que bon nombre de Tunisiens se trouvent aussi dans les pays concernés par le conflit à l'instar de la Syrie, du Liban, de la Jordanie et évidemment ceux qui se trouvent en Iran », a-t-il noté. Pour ce qui est de la cellule de crise qui a été créée au lendemain même de la frappe contre l'Iran, l'ex-ambassadeur a indiqué que cette cellule mère collabore étroitement avec les cellules de crises qui ont parallèlement été créées au sein des ambassades tunisiennes dans les différents pays de la région.

» Monsieur le ministre, accompagné de nombre de responsables tient de façon continue des réunions à distances avec les différentes cellules de crises installées dans les ambassades tunisiennes aux pays arabes. Et ce, d'abord pour s'informer de façon instantanée des dernières nouvelles mais aussi pour s'informer des préparations des missions, des plans d'urgence, etc. »

note-t-il. Il a signalé que la diplomatie tunisienne est en contact avec la communauté tunisienne et veille à répondre à leurs besoins d'autant plus que nombre de services dans ces pays ne sont plus disponibles. « Nous avons par exemple aidé des Tunisiens à avoir des visas de passage terrestre depuis leur lieu de résidence vers l'Arabie Saoudite Et je tiens, dans ce cadre, à préciser que les autorités arabes, spécifiquement en Arabie Saoudite ont été très coopératives dans ce sens ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les pèlerins sains et saufs

Dans ce même ordre d'idées, M. Salhi a noté que bon nombre de pèlerins qui effectuaient la « Omra » à travers un voyage effectué depuis d'autres pays arabes, qui ne sont pas partis dans un voyage organisé et se sont par conséquent retrouvés bloqués. Nous collaborons aussi bien avec les agences de voyage que les autorités saoudiennes les concernant. Et nous avons réussi, jusqu'à présent, à assurer le rapatriement de 158 pèlerins et les 14 autres seraient bientôt de retour. Le retour se fait via les compagnies saoudiennes et l'atterrissage a lieu en Algérie. Nous rassurons les familles tunisiennes que la situation est sous contrôle ».

Les étudiants en Jordanie

Quant au Tunisiens se trouvant dans les pays arabes notamment le responsable a indiqué que 31 étudiants Tunisiens en Jordanie se trouvent actuellement à Doha. Nous avons contacté les autorités universitaires pour retarder leur examen et la demande a été approuvée. « 13 Tunisiens qui se trouvaient à Téhéran ont quitté l'Iran via un voyage terrestre et ont pu accéder à la Turquie leur transport a été assuré jusqu'aux frontières turques. Ils ont ensuite été transportés à Istanbul et ils viennent de rentrer en Tunisie.

De Doha à l'Arabie Saoudite

Nous comptons aussi environ 100 Tunisiens bloqués à Doha. Ces derniers étaient en voyage dans d'autres pays et le transit à Doha a eu lieu au moment, hélas, du déclenchement du conflit. Les autorités Qataries les ont pris en charge et leur assurent la résidence la pension. Ceux qui veulent rentrer à travers la voie terrestre ne seront pas pris en charge. Mais tous ceux qui restent à Qatar jusqu'à la réouverture du ciel, sont entièrement pris en charge par les autorités qataries.

Que faire en cas de blocage ?

Le responsable a, par ailleurs, indiqué que les ambassades tunisiennes ont reçu 106 demandes de passages terrestres vers l'Arabie Saoudite. « Il est à savoir que pour les résidents, la situation est facile tant leurs visas de résidents leur faciliteront l'accès au territoire saoudien moyennant une inscription en ligne sur la plateforme.

Les procédures sont en revanche plus complexes pour les non-résidents. Tous les non-résidents qui veulent rentrer en Tunisie à travers l'accès terrestre via l'Arabie Saoudite doivent contacter les ambassades tunisiennes pour que leurs demandes soient transmises de façon officielles aux services diplomatiques saoudiens au Riadh », note-t-il.

Ceux qui habitent loin des sièges des ambassades, ajoute le responsable, peuvent toujours s'adresser aux sites officiels pour envoyer des mails ou contacter les cellules de veille par téléphone pour recevoir leur demande ou répondre à leurs interrogations.

Si la situation ne se règle pas de sitôt, il faut savoir que la Tunisie est préparée à de pareilles situations et nous sommes en train d'élaborer un plan d'action pour le rapatriement des Tunisiens tout comme ce fut le cas durant la crise du Covid en 2020.

Dans ce cadre, je m'adresse à tous les Tunisiens qui se trouvent actuellement bloqués dans des pays arabes pour qu'ils contactent les ambassades et enregistrer leurs données es plus actualisées afin qu'ils soient tous pris en considération, au cas où l'on sera contraints à mettre en place un plan d'urgence d'évacuation et de rapatriement ».