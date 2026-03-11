Tunisie: Volley-Nationale A (14e J Play-offs) - La FTVB décide de faire rejouer le clasico ESS-EST

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération tunisienne de volley-ball (FTVB) a décidé de faire rejouer le match entre l'Etoile Sportive du Sahel et l'Espérance sportive de Tunis comptant pour la 4e journée des play-offs du championnat de la nationale A, le samedi 14 mars courant, à huis clos, à partir de midi (12h), à la salle de Msaken.

La commission d'appel de la FTVB avait auparavant confirmé la décision de faire rejouer le classico en question. La Fédération avait, précédemment, décidé de faire rejouer ce match sans public et avec la même liste de joueurs.

Le match initial, qui s'était déroulé le 14 février dernier, avait été interrompu alors que l'Etoile du Sahel menait deux sets à un, et que l'Espérance de Tunis était en tête dans le quatrième set (20-19). L'Espérance de Tunis s'était retirée de la rencontre après que ses responsables aient indiqué que leur joueur, Mohamed Ben Youssef, avait été blessé par un projectile provenant des tribunes, nécessitant son transfert vers une clinique. Ce que l'Étoile du Sahel a nié, affirmant que le match s'était déroulé dans une ambiance compétitive normale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.