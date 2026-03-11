Tunisie: Volley-Nationale A (14e J Play-offs) - La FTVB décide de faire rejouer le clasico ESS-EST

La Fédération tunisienne de volley-ball (FTVB) a décidé de faire rejouer le match entre l'Etoile Sportive du Sahel et l'Espérance sportive de Tunis comptant pour la 4e journée des play-offs du championnat de la nationale A, le samedi 14 mars courant, à huis clos, à partir de midi (12h), à la salle de Msaken.

La commission d'appel de la FTVB avait auparavant confirmé la décision de faire rejouer le classico en question. La Fédération avait, précédemment, décidé de faire rejouer ce match sans public et avec la même liste de joueurs.

Le match initial, qui s'était déroulé le 14 février dernier, avait été interrompu alors que l'Etoile du Sahel menait deux sets à un, et que l'Espérance de Tunis était en tête dans le quatrième set (20-19). L'Espérance de Tunis s'était retirée de la rencontre après que ses responsables aient indiqué que leur joueur, Mohamed Ben Youssef, avait été blessé par un projectile provenant des tribunes, nécessitant son transfert vers une clinique. Ce que l'Étoile du Sahel a nié, affirmant que le match s'était déroulé dans une ambiance compétitive normale.