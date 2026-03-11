Sénégal: Saisie de 23 kg de chanvre indien - La BRS de Kaolack frappe un nouveau coup contre le trafic

10 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kaolack a réalisé une importante saisie de drogue dans la nuit du dimanche 9 mars 2026, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée.

Selon des sources sécuritaires, l'opération s'est déroulée vers 22h15 sur un axe non bitumé reliant Thioyène Hamady Mala à Dramé, dans la zone de Dramé Escale. Les éléments de la BRS, engagés dans un dispositif de surveillance, ont intercepté une motocyclette de type « Jakarta » transportant deux colis suspects.

La fouille des paquets a permis de découvrir 23 blocs de chanvre indien, répartis en deux colis contenant respectivement 8 et 15 blocs. Les agents ont également procédé à la saisie de la moto-taxi ainsi que d'un téléphone cellulaire abandonné sur les lieux.

À l'approche du dispositif policier, le conducteur de l'engin, profitant de l'obscurité, a pris la fuite à pied après avoir abandonné la moto et son téléphone. Malgré les recherches engagées immédiatement après l'intervention, le suspect n'a pas encore été interpellé. Les forces de sécurité poursuivent activement les investigations pour l'identifier et procéder à son arrestation.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions menées par la Police nationale pour lutter contre les réseaux de trafic de stupéfiants dans la région de Kaolack et sur les axes de circulation souvent utilisés par les trafiquants."

