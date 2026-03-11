Afrique de l'Ouest: Lomé appuie l'UEMOA dans sa quête du statut d'observateur à l'OMI

Le Togo apporte son soutien décisif à la candidature de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) au statut d'observateur auprès de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).

Le ministre de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengué, a transmis mardi cet engagement au nom du président du Conseil Faure Gnassingbé, au représentant résident de l'UEMOA à Lomé, Alioune Sène.

Engagée dans ce processus depuis 2024, l'UEMOA ambitionne de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité maritime, de sûreté portuaire et d'économie bleue, tout en harmonisant les politiques maritimes de ses États membres -- dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Togo -- avec les standards internationaux.

Une ambition que partage pleinement le Togo, déterminé à consolider sa position de hub logistique régional à travers le Port Autonome de Lomé (PAL).

Membre de l'OMI depuis 1983, le pays a bénéficié au fil des années d'appuis concrets en matière de sécurité portuaire, de modernisation, de numérisation et de lutte contre la pollution maritime.