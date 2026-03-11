Afrique de l'Ouest: Lomé appuie l'UEMOA dans sa quête du statut d'observateur à l'OMI

10 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo apporte son soutien décisif à la candidature de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) au statut d'observateur auprès de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).

Le ministre de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengué, a transmis mardi cet engagement au nom du président du Conseil Faure Gnassingbé, au représentant résident de l'UEMOA à Lomé, Alioune Sène.

Engagée dans ce processus depuis 2024, l'UEMOA ambitionne de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité maritime, de sûreté portuaire et d'économie bleue, tout en harmonisant les politiques maritimes de ses États membres -- dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Togo -- avec les standards internationaux.

Une ambition que partage pleinement le Togo, déterminé à consolider sa position de hub logistique régional à travers le Port Autonome de Lomé (PAL).

Membre de l'OMI depuis 1983, le pays a bénéficié au fil des années d'appuis concrets en matière de sécurité portuaire, de modernisation, de numérisation et de lutte contre la pollution maritime.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.