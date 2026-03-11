Cote d'Ivoire: Après sa nomination, Gaoussou Touré réagit - « Avec humilité et gratitude, je me mets au service du peuple ivoirien »

C'est avec une profonde émotion et une grande humilité que Gaoussou Touré a réagi à sa nomination en tant que Le Médiateur de la République, ce mardi 10 mars 2026, par le président de la République, Alassane Ouattara.

Dans une déclaration empreinte de gratitude, M. Touré a tenu à remercier le Chef de l'État pour cette marque de confiance et l'honneur qui lui est fait de servir la Nation à ce poste stratégique.

« Je me mets entièrement à la disposition de Son Excellence Monsieur le Président de la République pour mener à bien cette mission exaltante, ainsi qu'au service du peuple ivoirien », a-t-il affirmé.

Pour lui, cette nomination n'est pas seulement une reconnaissance personnelle, mais surtout une responsabilité envers l'ensemble des Ivoiriens.

M. Touré a également insisté sur l'importance de travailler dans l'esprit de paix, de justice et de solidarité qui doit animer toutes les actions en faveur de la population. « Ensemble, continuons de bâtir une Grande Côte d'Ivoire de paix, de justice et de solidarité. Que Dieu bénisse notre cher pays ! », a-t-il lancé avec conviction.

Homme de terrain, Gaoussou Touré s'engage à jouer pleinement son rôle, facilitant le dialogue entre les citoyens et les institutions, tout en veillant au respect des droits et intérêts de tous.

Signalons que sa nomination intervient à un moment où le renforcement de la cohésion sociale et de la médiation institutionnelle est plus que jamais nécessaire pour consolider la paix et la stabilité dans le pays.

Cette nouvelle étape dans sa carrière politique et administrative confirme la confiance renouvelée du président Alassane Ouattara envers Gaoussou Touré, un acteur clé dans la promotion du dialogue, de l'équité et de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire.