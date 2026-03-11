Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire et le Canada envisagent des activités conjointes autour du match des Éléphants à Toronto

À l'approche de la Coupe du monde de football 2026, la coopération sportive entre la Côte d'Ivoire et le Canada pourrait connaître un nouvel élan. Le ministre ivoirien des Sports, Adjé Silas Metch, a reçu en audience, ce mardi 10 mars 2026, à son cabinet, l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, Sandra Choufany, pour évoquer les perspectives de collaboration entre les deux pays autour de cet événement planétaire.

Cette première rencontre entre la diplomate canadienne et le patron du sport ivoirien a d'abord été marquée par des félicitations adressées au ministre pour sa nomination dans le gouvernement dirigé par Robert Beugré Mambé. Les échanges ont ensuite porté sur les initiatives à mettre en place pour accompagner la participation de la Côte d'Ivoire à la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Au coeur des discussions figurent notamment les activités prévues en marge du match qui opposera la Côte d'Ivoire à l'Allemagne, le 20 juin 2026 à Toronto, dans le cadre de la phase de groupes du tournoi. Selon l'ambassadrice Sandra Choufany, l'idée est d'organiser plusieurs initiatives, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Canada, afin de valoriser ce rendez-vous sportif et de renforcer les liens entre les deux nations.

« L'idée est d'organiser des activités à la fois en Côte d'Ivoire et au Canada en marge du match des Éléphants à Toronto. J'aurai une rencontre prochaine avec les responsables de la Fédération ivoirienne de football afin de discuter des différentes modalités de ces activités », a-t-elle indiqué.

De son côté, le ministre Adjé Silas Metch s'est félicité de cette démarche, réaffirmant la volonté du gouvernement ivoirien de consolider les relations d'amitié et de coopération avec le Canada, notamment dans le domaine du sport.

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet. Les Éléphants de Côte d'Ivoire évolueront dans le groupe E aux côtés de l'Allemagne, de l'Équateur et du Curaçao.