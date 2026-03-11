Cote d'Ivoire: Bourse - Le Burkina Faso lève plus de 131 milliards de Fcfa sur le marché financier régional

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) de l'Uemoa, a procédé le mardi 10 mars 2026, à son siège à Abidjan-Plateau, à la première cotation de trois emprunts obligataires du Trésor public du Burkina Faso.

En effet, il y a eu trois émissions dénommées TPBF 6,60% pour une durée de 5 ans, avec 2 ans de différé sur la période de 2025-2030 ; TPBF 6,80% pour une durée de 7 ans avec 3 ans de différé de 2025 à 2032 et TPBF 7% pour une durée de 10 ans avec 2 ans de différé, allant de la période de 2025 à 2035. Ces souscriptions se sont déroulées du 22 septembre au 13 octobre 2025.

Le nombre de titres est de 12 millions, le prix nominal unitaire à 10 mille Fcfa et le prix de vente de l'obligation également à 10 mille Fcfa. Sur une prévision de 120 milliards de Fcfa, l'Etat burkinabè a récolté 131350 000 000 de Fcfa, soit un taux de réalisation de 109,46%.

Pour le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, cette cérémonie est un symbole de la vitalité du marché, de la confiance renouvelée des investisseurs envers les pays de l'union, mais surtout au Burkina Faso, l'un des émetteurs de référence du marché financier régional. « En admettant à sa cote ces emprunts, la Brvm remplit l'une de ses missions les plus fondamentales : offrir un cadre de négociation transparent, fiable et sécurisé, où l'information est accessible à tous les acteurs, grands et petits », dit-il.

Pour lui, chaque admission à la cote est un acte de responsabilité qu'assume la Brvm, en veillant à ce que les émetteurs respectent les exigences de transparence et d'information prévues par la réglementation, afin de garantir aux investisseurs un cadre fiable et sécurisé conformément au cadre réglementaire du marché financier régional de l'Uemoa.

« Au-delà de cette opération, nous réaffirmons notre ambition collective : faire de la Brvm le pilier incontournable du développement en Afrique de l'Ouest. Chaque émission, chaque cotation, chaque transaction contribue à l'approfondissement de notre marché, au renforcement de son intégration régionale, et à l'élargissement de notre base d'émetteurs et d'investisseurs », a souligné Dr Edoh Kossi Amenounvé, précisant qu'un marché financier vivant est la manifestation d'une économie qui croit en son avenir.

La directrice générale adjointe du Trésor et de la comptabilité publique du Burkina Faso, Kadiatou Oulla Paré, a souligné que l'émission obligataire par appel public à l'épargne a connu un franc succès, et que cela traduit non seulement la confiance renouvelée des investisseurs vis-vis de l'Etat burkinabè mais aussi et surtout la bonne qualité de la signature du Burkina Faso.

« Ces résultats atteints, sont à inscrire à l'actif de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé en étroite collaboration avec le Trésor public burkinabè. Il s'agit des membres du consortium chef de file, qui ont montré leur professionnalisme dans la conduite de l'opération. Il s'agit également des sociétés de gestion d'intermédiation, partenaires et l'ensemble des investisseurs qui n'ont sans cesse exprimé leur confiance au Trésor public burkinabè », s'est-elle félicitée.

En effet, Kadiatou Oulla Paré a exprimé sa gratitude au directeur général de la Brvm et l'ensemble de ses collaborateurs pour les efforts constants en faveur de la dynamisation et de la promotion financière du marché régional. « Le Trésor public burkinabè est présent sur le marché financier régional depuis 2002 et su toujours s'acquitter de ses engagements dans les délais, », a-t-elle rappelé.

Selon elle, la Burkina Faso continuera à jouer sa partition dans l'animation du marché secondaire. « Le Trésor public du Burkina Faso est conscient de l'importance du marché financier régional pour l'ensemble des huit pays de l'Uemoa. A cet effet, l'Etat burkinabè demeure pleinement engagé pour le respect de ses obligations en cours et celles qui naitront, notamment dans le cadre de ses interventions sur le marché. Il ne dérogera pas à cette règle pour les titres, objet de la présence cérémonie », a-t-elle promis.

La directrice du marché des capitaux de la Société burkinabè d'intermédiation financière (Sbif), Gisèle Colgo, a, au nom du consortium chef de file des syndicats de placement, exprimé sa gratitude au ministre de l'Economie et des finances du Burkina Faso, non seulement pour la confiance renouvelée dans la structuration et la mobilisation de cette opération, mais aussi pour sa forte implication à travers la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique dans la performance et la réussite de ce 20e emprunt obligataire du Burkina Faso.

Elle a également exprimé sa reconnaissance au directeur général de la Brvm et ses collaborateurs pour la qualité de leur accompagnement, leur engagement constant en faveur du développement du marché financier régional.