Afrique: Secteur minier - Avec 780 millions de dollars d'investissements, Huaxin Gold tourne désormais son regard vers la Côte d'Ivoire

10 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Déjà solidement implanté dans plusieurs bassins aurifères du continent africain, le groupe minier chinois Huaxin Gold intensifie son mouvement d'expansion internationale. Après une première phase d'implantation amorcée en 2025, l'entreprise projette d'investir près de 780 millions de dollars en 2026 et accorde désormais une attention croissante au potentiel minier de la Côte d'Ivoire.

Présent en République démocratique du Congo, en Guinée, au Ghana, en Mauritanie, en Égypte, au Mali, ainsi qu'en Indonésie, Huaxin Gold a, ces dernières années, constitué un portefeuille couvrant plus de 5 000 km² de concessions minières.

En Afrique de l'Ouest, le groupe s'est notamment positionné sur le projet aurifère de Siguiri (600 km²) en Guinée, tandis qu'en RDC, il développe les blocs Kibali (600 km²) et Kibali Sud (300 km²). En Asie, l'entreprise exploite également la mine d'or de Nabire, en Indonésie, et poursuit des activités d'exploration dans les grands districts miniers de Grasberg et Martabe.

Afin de structurer ses opérations internationales, le groupe avait mobilisé 32,66 millions de dollars en 2025, principalement consacrés à l'acquisition de droits miniers, aux programmes d'exploration ainsi qu'au déploiement de systèmes de sécurité et d'infrastructures opérationnelles.

La prochaine étape s'annonce toutefois d'une tout autre envergure. Pour 2026, Huaxin Gold prévoit un programme d'investissements de 780 millions de dollars, dont 450 millions de dollars dédiés à la construction et au lancement de projets miniers majeurs ; 180 millions de dollars consacrés à la poursuite des activités d'exploration et à l'acquisition de nouveaux permis ; 50 millions de dollars destinés au renforcement des dispositifs de sécurité ; et 100 millions de dollars alloués aux infrastructures et aux opérations.

Dans cette dynamique d'expansion, la Côte d'Ivoire émerge comme l'un des nouveaux pôles d'intérêt du groupe. Le pays s'est imposé, ces dernières années, comme l'un des marchés aurifères les plus dynamiques du continent, attirant un nombre croissant d'investisseurs internationaux.

Selon Dr Randolphe G. Kichiedou, conseiller principal aux affaires internationales du groupe Huaxin Gold et directeur général du cabinet sino-ivoirien Guanxi Management, cette nouvelle étape marque la transition progressive d'une stratégie centrée sur l'acquisition d'actifs vers une phase de développement industriel.

L'ambition est de consolider la présence du groupe sur les grands corridors miniers africains tout en contribuant au développement économique des pays partenaires.

