Cote d'Ivoire: Préservation de l'environnement - Les fidèles de l'Église du Christ instruits sur les bienfaits des arbres

Le rôle des arbres dans la préservation de l'environnement et la santé des populations a été au centre d'une conférence.

Le ministère des femmes de la section Abidjan-Sud de l'Église du Christ internationale de Côte d'Ivoire a organisé, du 7 au 8 mars 2026, une activité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme autour du thème : « Évangéliser, planter et transformer ».

Dans ce cadre, le Dr Kouadio Yao Prosper, maître de conférences des universités du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), a animé une conférence intitulée : « Les arbres, poumons de notre planète : rôle dans le bien-être de la population ». C'était lors du culte du dimanche 8 mars 2026 au temple de l'Église à Port-Bouët Gonzagueville.

Selon le Dr Kouadio, de la même manière que les poumons permettent à l'être humain de respirer, les arbres jouent également un rôle fondamental dans la production de l'oxygène nécessaire à la vie sur Terre. Il a indiqué que les plantes contribuent à produire une grande quantité d'oxygène indispensable à la respiration des êtres vivants et participent ainsi à l'équilibre de l'écosystème.

Pour illustrer son propos, il a rappelé que les zones intertropicales, notamment celles qui s'étendent du Brésil à l'Asie, sont souvent considérées comme les poumons de la planète en raison de la forte concentration de végétation.

Le Dr Kouadio Yao Prosper a également souligné que les arbres contribuent à protéger les sols, à préserver les ressources en eau et à atténuer les effets du changement climatique. Il a relevé que plusieurs prescriptions bibliques évoquent la nécessité de préserver la nature et la biodiversité.

Pour lui, une meilleure compréhension de ces prescriptions pourrait amener les chrétiens à adopter des comportements plus responsables vis-à-vis de l'environnement. « Si ces prescriptions divines sont bien expliquées et comprises par les chrétiens, ils changeraient leur comportement vis-à-vis de la nature, particulièrement des plantes, et nous reviendrions à l'état initial où Dieu a confié le jardin d'Éden à Adam et Ève pour le cultiver et le garder », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Zagouta Viviane, responsable du ministère des femmes du Grand Sud de l'Église du Christ internationale, a indiqué que cette conférence s'inscrivait dans la continuité d'une opération de planting d'arbres lancée la veille. Elle a expliqué que cette initiative a permis de planter 210 arbres le long de l'axe reliant la rue du Mota au commissariat du 42e arrondissement, en passant par la façade de l'église à Gonzagueville.

Selon elle, cette action vise à contribuer à la réduction de la chaleur et à la lutte contre les inondations auxquelles le quartier est confronté pendant la saison des pluies. « Le Christ apportait toujours le soulagement et la guérison. Le fait d'avoir la communauté de l'Église du Christ dans ce quartier nous pousse à vouloir impacter positivement les habitants en leur faisant du bien », a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs exprimé sa reconnaissance au cantonnement des Eaux et Forêts de Grand-Bassam, dirigé par le capitaine Fofana, pour le don de 200 plants, qui ont contribué à la réalisation de cette opération. Enfin, elle a lancé un appel aux femmes chrétiennes afin qu'elles rejoignent cette initiative, dont l'ambition, a-t-elle dit, est d'étendre l'opération de plantation d'arbres au-delà de Gonzagueville.