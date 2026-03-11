Cote d'Ivoire: Préservation de l'environnement - Les fidèles de l'Église du Christ instruits sur les bienfaits des arbres

10 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le rôle des arbres dans la préservation de l'environnement et la santé des populations a été au centre d'une conférence.

Le ministère des femmes de la section Abidjan-Sud de l'Église du Christ internationale de Côte d'Ivoire a organisé, du 7 au 8 mars 2026, une activité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme autour du thème : « Évangéliser, planter et transformer ».

Dans ce cadre, le Dr Kouadio Yao Prosper, maître de conférences des universités du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), a animé une conférence intitulée : « Les arbres, poumons de notre planète : rôle dans le bien-être de la population ». C'était lors du culte du dimanche 8 mars 2026 au temple de l'Église à Port-Bouët Gonzagueville.

Selon le Dr Kouadio, de la même manière que les poumons permettent à l'être humain de respirer, les arbres jouent également un rôle fondamental dans la production de l'oxygène nécessaire à la vie sur Terre. Il a indiqué que les plantes contribuent à produire une grande quantité d'oxygène indispensable à la respiration des êtres vivants et participent ainsi à l'équilibre de l'écosystème.

Pour illustrer son propos, il a rappelé que les zones intertropicales, notamment celles qui s'étendent du Brésil à l'Asie, sont souvent considérées comme les poumons de la planète en raison de la forte concentration de végétation.

Le Dr Kouadio Yao Prosper a également souligné que les arbres contribuent à protéger les sols, à préserver les ressources en eau et à atténuer les effets du changement climatique. Il a relevé que plusieurs prescriptions bibliques évoquent la nécessité de préserver la nature et la biodiversité.

Pour lui, une meilleure compréhension de ces prescriptions pourrait amener les chrétiens à adopter des comportements plus responsables vis-à-vis de l'environnement. « Si ces prescriptions divines sont bien expliquées et comprises par les chrétiens, ils changeraient leur comportement vis-à-vis de la nature, particulièrement des plantes, et nous reviendrions à l'état initial où Dieu a confié le jardin d'Éden à Adam et Ève pour le cultiver et le garder », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Zagouta Viviane, responsable du ministère des femmes du Grand Sud de l'Église du Christ internationale, a indiqué que cette conférence s'inscrivait dans la continuité d'une opération de planting d'arbres lancée la veille. Elle a expliqué que cette initiative a permis de planter 210 arbres le long de l'axe reliant la rue du Mota au commissariat du 42e arrondissement, en passant par la façade de l'église à Gonzagueville.

Selon elle, cette action vise à contribuer à la réduction de la chaleur et à la lutte contre les inondations auxquelles le quartier est confronté pendant la saison des pluies. « Le Christ apportait toujours le soulagement et la guérison. Le fait d'avoir la communauté de l'Église du Christ dans ce quartier nous pousse à vouloir impacter positivement les habitants en leur faisant du bien », a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs exprimé sa reconnaissance au cantonnement des Eaux et Forêts de Grand-Bassam, dirigé par le capitaine Fofana, pour le don de 200 plants, qui ont contribué à la réalisation de cette opération. Enfin, elle a lancé un appel aux femmes chrétiennes afin qu'elles rejoignent cette initiative, dont l'ambition, a-t-elle dit, est d'étendre l'opération de plantation d'arbres au-delà de Gonzagueville.

