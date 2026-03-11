Cote d'Ivoire: Korhogo - Acteurs civils et militaires en réflexion sur la lutte antiterroriste et la coopération sécuritaire

La ville de Korhogo a abrité, le mardi 10 mars 2026, un atelier de réflexion consacré à la coopération civilo-militaire dans la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre a été organisée par le Programme pour le dialogue sur la sécurité en Afrique de l'Ouest (Sipodi) avec l'appui de la Konrad Adenauer Stiftung, à l'hôtel Iris Mont Korhogo, dans la région du Poro.

Placée sous le signe de l'échange et du partage d'expériences, la rencontre a réuni plusieurs acteurs institutionnels, membres des forces de défense et de sécurité, experts et représentants de la société civile. Allocutions, communications thématiques et débats ont rythmé cette journée de réflexion axée sur les défis sécuritaires dans le nord de la Côte d'Ivoire.

La première session, animée par le spécialiste des questions sécuritaires Eddie Guipié, enseignant-chercheur, a porté sur les menaces terroristes et les défis sécuritaires dans le nord du pays. L'expert a analysé l'évolution des risques dans la sous-région et insisté sur la nécessité d'anticiper les menaces à travers une approche intégrée de la sécurité.

La deuxième communication, intitulée « Fondements et enjeux de la collaboration civilo-militaire », a été présentée par le lieutenant-colonel Sadia Yereman Alain, chef des actions civilo-militaires de la Zone opérationnelle Nord (ZON), avec l'appui du général de brigade Ouattara Zoumana, commandant de la ZON. Ce dernier a salué les nombreux appuis accordés par le président Alassane Ouattara et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Robert Beugré Mambé, ainsi que par le vice-Premier ministre et ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, en faveur du renforcement des capacités opérationnelles des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme.

Le commandant de la ZON a également mis en avant la collaboration croissante entre les forces de défense et les populations locales, illustrée par plusieurs projets à impact rapide et initiatives communautaires menées sur le terrain.

Intervenant au nom du préfet par intérim de Korhogo, le secrétaire général de la préfecture, Serge Sylvain Nadjé, a appelé à une mobilisation collective face aux menaces sécuritaires dans la sous-région. Selon lui, la lutte contre le terrorisme repose autant sur des forces armées bien formées que sur l'implication d'acteurs civils informés et engagés dans l'effort national de prévention et de sécurité.