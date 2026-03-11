Cote d'Ivoire: Hommage à Thérèse Houphouët-Boigny - Mme Ouattara salue une biographie qui perpétue la mémoire d'une icône

La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accordé, ce mardi 10 mars 2026, une audience à l'écrivain Brice Brou dans ses bureaux de Cocody. L'auteur est venu lui présenter officiellement son ouvrage consacré à l'ancienne Première Dame, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny.

Pour cette rencontre empreinte de symbolisme, Brice Brou était accompagné de Madame Marylise Houphouët-Boigny, fille de l'illustre disparue et de feu le Président Félix Houphouët-Boigny.

Au cours de l'audience, l'auteur a présenté son livre intitulé « Marie-Thérèse Houphouët-Boigny : Naissance d'une icône », fruit de 18 années de recherches et de documentation. L'ouvrage retrace le parcours remarquable de l'épouse du premier Président ivoirien, depuis son enfance jusqu'à son rôle diplomatique et social aux côtés du Chef de l'État, dans les premières années de la construction de la nation ivoirienne.

À travers cette biographie, Brice Brou met en lumière l'engagement et la personnalité d'une femme qui a marqué l'histoire du pays par son élégance, son sens de la diplomatie et son implication dans les actions sociales.

La Première Dame Dominique Ouattara a salué cette initiative qu'elle considère comme une contribution importante à la préservation de la mémoire nationale. Elle a tenu à féliciter chaleureusement l'auteur pour ce travail de longue haleine, soulignant l'importance de transmettre aux jeunes générations l'héritage des grandes figures qui ont façonné l'histoire de la Côte d'Ivoire.

« Je tiens à féliciter l'auteur pour cette belle initiative, qui contribue à préserver la mémoire et à transmettre aux générations présentes et futures une page importante de l'histoire de notre pays », a-t-elle déclaré.

Par cette oeuvre, la mémoire de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, figure emblématique et discrète de la vie publique ivoirienne, continue ainsi de vivre et d'inspirer les générations actuelles et futures.