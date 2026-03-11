Cote d'Ivoire: Canada - Dj Kerozen enflamme London lors d'un concert mémorable

L'artiste ivoirien Dj Kerozen a offert un spectacle époustouflant, le 7 mars dernier, à London, au Canada, après son concert donné le 28 février, à la salle Franco Centre d'Iqaluit.

Le chanteur, selon un communiqué de presse qui nous est parvenu le 10 mars, a fait danser un nombreux public cosmopolite, marquant une étape importante dans la promotion de la musique ivoirienne dans cette ville canadienne.

Pendant près d'une heure et demie, l'artiste a offert un show énergique à des Africains de la diaspora, mais aussi des Canadiens curieux de découvrir la musique venue de Côte d'Ivoire.

L'ambiance était électrique dans la salle du centre communautaire francophone où les spectateurs ont repris en choeur les titres populaires de la star ivoirienne. « C'était un plaisir de vous recevoir à London. La performance de Dj Kerozen a été impeccable. C'est un grand artiste », a salué Félix H., ingénieur du son et de la lumière de la soirée d'origine burundaise.

L'événement avait une dimension historique pour la ville. Selon plusieurs participants, il s'agissait du premier spectacle d'un artiste africain organisé à London. Une première réussie qui a attiré des spectateurs venus de plusieurs localités voisines.

« Alain, fan camerounais du chanteur, a même parcouru près de 180 kilomètres depuis Mississauga pour assister au concert avec sa famille », peut-on lire dans le communiqué.

Ce spectacle entrait dans le cadre de la célébration du Mois de l'histoire des Noirs. L'initiative a été portée par Abdoulaye Sako, nouveau directeur du centre, entré en fonction le 12 janvier 2026.

Pour lui, la réussite de l'événement représente un véritable défi relevé. Il a salué l'engagement du personnel du centre ainsi que le soutien de ses partenaires.

Avant de regagner Abidjan, l'artiste a été reçu, le 9 mars, à Ottawa, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, Bafétigué Ouattara.

Cette audience empreinte d'émotion a été l'occasion pour le diplomate de saluer l'engagement de Dj Kerozen dans la promotion de la culture ivoirienne à l'international.