Tunisie: Le Fricassé tunisien - Quand une vraie gourmandise jaillit d'un pur hasard

S'il existe bien un Street Food vraiment adulé en Tunisie, ce serait incontestablement le Fricassé qui arrive en haut du Palmarès. Ce sandwich frit est un incontournable de la cuisine de rue en Tunisie.

Ce mini-sandwich traditionnel dont l'origine remonte aux années 50 raconte une histoire. Une histoire qui mêle improvisation ménagère et influences multiculturelles.

Oui, le fricassé à la peau dorée qui est considéré comme une véritable fierté nationale est en réalité d'origine domestique. Avant de devenir le roi des échoppes de « fast-food » populaire aussi bien à Tunis que dans tout le pays, il a initialement été créé par pur hasard dans l'une des cuisines de la Goulette

La Légende de l'improvisation

L'histoire la plus populaire et qui nous a été relayée par les générations des séniors nous raconte que le fricassé est né d'un imprévu domestique dans une famille de la communauté juive tunisienne installée à La Goulette, à la banlieue nord de Tunis.

La légende décrit qu'une grand-mère juive venue en Tunisie depuis un pays européen avec sa famille, attendait des invités. Elle avait prévu aussi la visite de ses enfants et petits-enfants et avait donc préparé une grande quantité de pâte pour faire des beignets sucrés.

Sauf que les invités n'étaient pas venus et la vieille dame s'était retrouvée avec une grande quantité de pâte qu'elle a fait frire et qu'elle comptait sucrer.

Ne voulant pas préparer autant de mets sucrés pour, elle a donc décidé de convertir les boules frites en petits salés. Elle a donc ouvert la pâte à l'aide d'un couteau et a décidé de de les garnir avec les ingrédients salés qu'elle avait déjà sous la main : thon, oeufs durs, pommes de terre, olives et harissa.

Comme la quantité a été généreuse, elle en a offert à ses voisins et le succès fut immédiat. Tout le monde s'est mis à l'imiter en garnissant ce qui était censé être des beignets le transformant en sandwichs frits. Et miraculeusement cette improvisation s'est transformée en une tradition culinaire nationale.

Origine Étymologique

Comme son nom l'indique, le fricassé est un mot composé de frit et cassé. Et ce, pour décrire le beignet frit qui, au lieu d'être trompé dans du sucré, il a été coupé en deux d'où le mot cassé.

Le terme « fricassé » dérive du français, c'est probablement que le pays d'origine de la dame parlerait français. Selon d'autres explications, ça serait l'influence coloniale qui a imposé un mot francophone pour désigner ce mets. Rapidement ce mot comme le mets ont été adoptés pour désigner ce petit pain frit, coupé et garni. Et e fricassé est depuis devenu le coupe-faim le plus populaire et le plus aimé.