Tunisie: TUI choisit le pays pour ses prochains grands projets touristiques

À l'occasion du Salon international du tourisme ITB Berlin 2026, le géant mondial du tourisme TUI Group a confirmé son intention de renforcer significativement ses investissements en Tunisie, consolidant ainsi la position du pays comme destination touristique de premier plan en Méditerranée.

Lors d'une série de réunions de haut niveau avec des représentants tunisiens, le PDG de TUI, Sebastian Ebel, a annoncé une feuille de route ambitieuse visant à étendre les opérations du groupe dans le pays.

TUI, déjà fortement implanté en Tunisie, exploite actuellement 13 établissements hôteliers et a récemment intégré une nouvelle unité à Tozeur dans sa stratégie d'expansion.

Cette présence importante témoigne de la confiance du groupe dans le potentiel touristique tunisien, d'autant que l'entreprise a choisi la Tunisie pour y établir son "Tunisia Global Business Center" à Sousse, une plaque tournante régionale de services et de coordination pour ses activités.

Lors des discussions à Berlin, M. Ebel a salué la compétitivité de la destination tunisienne, mettant en avant la qualité des services touristiques, les compétences professionnelles locales et l'expérience positive déjà enregistrée par TUI sur le marché tunisien.

Le groupe a exprimé sa volonté d'aller au-delà du simple renforcement de ses hôtels, en explorant des partenariats plus larges, l'optimisation des services touristiques, et en soutenant le développement d'une offre plus diversifiée qui réponde aux attentes des voyageurs internationaux.

Le contexte tunisien est particulièrement favorable à cette expansion. La Tunisie a attiré plus de onze millions de touristes internationaux en 2026, avec une forte participation de marchés européens tels que le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Algérie, qui contribuent à la croissance du secteur.

Cette dynamique est soutenue par l'amélioration de la connectivité aérienne, l'adaptation des infrastructures et une promotion touristique soutenue.

Le renforcement de la présence de TUI en Tunisie s'inscrit dans cette tendance positive et vient s'ajouter à d'autres projets structurants.

Le pays envisage notamment une extension d'envergure de l'aéroport international de Tunis-Carthage, un projet estimé à 1 milliard de dollars visant à multiplier par trois la capacité d'accueil des passagers pour accompagner la croissance du tourisme.

Pour les autorités tunisiennes, cette annonce est perçue comme un vote de confiance majeur du premier voyagiste mondial, qui pourrait attirer encore davantage de visiteurs étrangers, générer de nouveaux emplois dans l'hôtellerie, les services et les loisirs, et stimuler des investissements supplémentaires dans l'ensemble de la chaîne touristique.