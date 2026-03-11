Afrique du Nord: Algérie/Tunisie - Une nouvelle alternative de transport pour les voyageurs algériens

Les déplacements entre l'Algérie et la Tunisie deviennent plus accessibles pour les touristes algériens grâce à l'ouverture de nouvelles lignes de bus internationales régulières.

La Société nationale tunisienne de transport interurbain (SNTRI) a annoncé cette initiative qui permettra aux voyageurs de relier directement plusieurs villes tunisiennes et algériennes par voie terrestre, offrant ainsi une alternative pratique aux trajets en avion ou en train.

La première ligne reliera Tunis à Alger, avec un premier départ prévu le 12 mars 2026, et proposera deux rotations hebdomadaires dans chaque sens. Le trajet traversera plusieurs villes intermédiaires, dont Le Kef, Tajerouine, Constantine et Sétif, facilitant l'accès à différentes régions du territoire algérien.

La seconde ligne connectera Tunis à Annaba dès le 13 mars 2026, avec quatre rotations hebdomadaires, desservant l'extrême est algérien.

Cette nouvelle offre complète les moyens de transport existants vers la Tunisie et répond à la demande croissante des familles, étudiants et touristes algériens qui souhaitent un voyage plus pratique et économique.

Selon la SNTRI, ces lignes contribueront également à renforcer la coopération touristique et culturelle entre les deux pays voisins.

Pour embarquer, les passagers devront présenter un passeport en cours de validité. La société a également assuré que des mesures seraient prises pour garantir le confort et la sécurité tout au long du trajet, qui couvrira plusieurs centaines de kilomètres entre zones urbaines et rurales.

Cette initiative est perçue comme un levier pour stimuler le tourisme régional et faciliter la mobilité des voyageurs sur la route entre l'Algérie et la Tunisie.

Les médias tunisiens et algériens ont largement repris l'information, soulignant que l'ouverture de ces lignes constitue un progrès significatif pour les déplacements terrestres, en particulier pour les familles et les voyageurs qui souhaitent éviter les contraintes liées aux vols et aux trains.