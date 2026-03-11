Tunisie: Dattes tunisiennes - Une récolte record et des chiffres satisfaisant pour l'exportation

Une séance de travail consacrée à l'examen de l'avancement de la campagne des dattes 2025-2026, au suivi des différents indicateurs de production et de commercialisation, ainsi qu'aux préparatifs de la campagne 2026-2027 a été organisé aujourd'hui, mardi 10 mars 2026 sous la présidence du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Selon les informations publiées sur la page officielle du ministère de l'Agriculture, la séance a permis de passer en revue les principaux indicateurs de la saison actuelle, marquée par une récolte record atteignant environ 404 000 tonnes, contre 347 000 tonnes enregistrées lors de la saison précédente. Une progression qui reflète une nette amélioration de la production. Et ce, grâce aux efforts déployés pour l'entretien des oasis et à l'amélioration des techniques culturales.

Essor de l'exportation

Le rythme des exportations a également été abordé lors de cette séance. Il en ressort que jusqu'au 6 mars, le volume des exportations de dattes a atteint environ 99 000 tonnes, pour une valeur estimée à 650,323 millions de dinars, contre 84 000 tonnes d'une valeur de 564,675 millions de dinars durant la même période de la saison passée. Une augmentation de 16,8 % en volume et de 15,2 % en valeur a donc été établie confirmant ainsi le renforcement continu de la présence des dattes tunisiennes sur les marchés internationaux.

Soutien et entretien

La séance a, par ailleurs, porté sur les interventions du Fonds de promotion de la qualité des dattes (FPQD) programmées pour l'année 2027, notamment en ce qui concerne le soutien aux opérations d'amélioration de la qualité, de conditionnement et de valorisation. Ces mesures visent à accroître la valeur ajoutée du produit national et à renforcer sa compétitivité sur les marchés extérieurs.

Par ailleurs, les préparatifs pour la prochaine campagne 2026-2027 ont été examinés, en particulier les mécanismes de financement de la saison et la mise en place des conditions favorables aux opérations de stockage et de réfrigération, afin de garantir une gestion optimale de la récolte et de préserver la qualité des dattes durant les différentes étapes de la commercialisation.

Concernant la protection phytosanitaire des oasis, l'ordre du jour a inclus les programmes de lutte contre la pyrale des dattes et les mesures préventives pour limiter l'impact des pluies sur la récolte. Dans ce même ordre d'idée, la même source ajoute qu'un suivi a été effectué sur la campagne nationale de lutte contre l'acarien de la poussière (Boufaroua), parallèlement à la poursuite des opérations de nettoyage des oasis et à l'amélioration de l'entretien des palmiers

Recommandations

En clôture de la séance, le ministre a recommandé d'accélérer la publication des circulaires réglementaires régissant les différentes étapes de la saison de récolte des dattes et les opérations de transport des produits agricoles. Il a également insisté sur le respect des prix de référence afin de garantir la protection des producteurs et d'assurer l'équilibre au sein de la filière.

De même, il a souligné l'importance de valoriser davantage les sous-produits du palmier pour les utiliser dans l'alimentation animale et la production de compost, tout en soutenant les programmes de transformation et de valorisation des dattes en collaboration avec les différents ministères et structures concernés.

La même source a par ailleurs évoqué que durant la séance, le ministre a appelé à une rationalisation des achats de soufre en fonction des besoins réels et à accélérer la fourniture de moustiquaires dans les délais impartis. La préconisation de l'intensification des actions de vulgarisation et d'encadrement au profit des agriculteurs afin d'améliorer la productivité et de rehausser la qualité du produit.

Le ministre a enfin réaffirmé l'importance de poursuivre la coordination entre les différents intervenants de la filière dates et d'oeuvrer pour un soutien accru aux agriculteurs, garantissant ainsi une préparation optimale de la prochaine saison, tout en préservant le rang de la datte tunisienne en tant que l'un des principaux produits agricoles d'exportation.