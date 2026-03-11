Tunisie: Le Centre international d'astronomie révèle une surprise sur l'Aïd al-Fitr dans plusieurs pays

Le Centre international d'astronomie a publié lundi de nouvelles informations concernant la visibilité du croissant de Chawwal, marquant le début de l'Aïd al-Fitr 2026, et a indiqué que la date exacte de la fête pourrait varier selon les pays musulmans.

Selon le centre, la détermination du premier jour de l'Aïd dépendra à la fois des calculs astronomiques et de l'observation directe du croissant lunaire, ce qui rend la prévision complexe dans plusieurs régions du monde.

Dans certaines nations, le croissant lunaire devrait être observé le mercredi 18 mars 2026, tandis que d'autres, ayant commencé le mois de Ramadan le jeudi 19 février, le chercheront le jeudi 19 mars.

Le Centre international d'astronomie a précisé que, pour les pays qui tenteront d'observer le croissant le 18 mars, cette visibilité sera impossible en raison du coucher de la lune avant le soleil et de la conjonction lunaire après le coucher du soleil.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces pays devront donc compléter le mois de Ramadan à trente jours, ce qui fixera le vendredi 20 mars comme premier jour de l'Aïd al-Fitr.

Pour les pays qui observeront le croissant le 19 mars, la situation est plus variable. Dans l'est du monde musulman, la visibilité sera impossible. En Asie occidentale ainsi qu'en Afrique centrale et du Nord, elle sera très difficile même à l'aide d'un télescope.

En Europe de l'Ouest et en Afrique de l'Ouest, il sera possible d'apercevoir le croissant à l'oeil nu mais avec une grande difficulté.

En revanche, en Amérique du Nord, le croissant pourra être observé relativement facilement sans instrument. Ces conditions font que la majorité de ces pays devrait également annoncer le vendredi 20 mars comme premier jour de l'Aïd, tandis qu'un certain nombre pourrait attendre le samedi 21 mars, en raison de l'impossibilité de confirmer l'observation lunaire le jour prévu.

Le centre a partagé ces informations sur sa page officielle Facebook et a insisté sur la nécessité d'une coordination entre les autorités religieuses et la population pour permettre aux fidèles de planifier les célébrations et les prières de l'Aïd.

Cette annonce rappelle que la détermination du calendrier islamique repose sur une combinaison de science et d'observation, et qu'elle touche directement des millions de personnes qui attendent cette fête avec leurs familles et leurs communautés.

Ceci pour dire que le vendredi 20 mars 2026 semble être la date probable de l'Aïd al-Fitr pour la majorité des pays musulmans, mais certaines régions pourraient reporter la célébration au samedi 21 mars, selon les conditions d'observation du croissant lunaire.