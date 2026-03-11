Tunisie: Wadie Jary en réanimation à Tunis

10 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ancien président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary, a été transféré en service de réanimation cardiologique après une détérioration significative de son état de santé survenue dans la nuit du lundi 9 mars 2026. Il a été conduit en urgence par ambulance au service des urgences d'un hôpital de Tunis.

Au cours de la journée, Wadie Jary a été soumis à une série d'examens médicaux approfondis et a reçu les soins nécessaires. Dans la soirée, les médecins responsables ont décidé de le placer en réanimation spécialisée pour les maladies cardiaques, où il bénéficie de soins intensifs et d'un traitement adapté à son état.

Dans un communiqué, Wadie Jary a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers l'ensemble des équipes médicales et paramédicales, ainsi qu'aux agents et cadres de l'hôpital, pour leur professionnalisme et l'attention portée à sa prise en charge.

